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Инвесторы не спешат вкладываться в золото, несмотря на слабость доллара


Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Сегодня рынки драгоценных металлов снижаются, несмотря на ослабление курса доллара США, американский фондовый рынок продолжает устанавливать новые рекорды.

Запасы в золотых ETF-фондах немного подросли, запасы в серебряных и платиновых ETF-фондах снизились. Цены на золото и серебро на SGE понизились, стоимость платины подросла. Продолжается рост среднедневных объёмов торгов золотом на SGE. Курс юаня к доллару США укрепляется. Перед китайским новым годом отмечается рост спроса на золото.

Импорт золота в Индию в декабре 2017 г. составил 81 тонну против 30 тонн в декабре 2016 г. и 48 тонн в ноябре 2017 г. Цены на слитки с середины декабря растут, а импорт в январе ограничен ожиданиями пересмотра тарифной стоимости для расчёта импортной пошлины на золото.

Выросшие в декабре цены на золото способствовали повышению январской тарифной стоимости. По предварительным оценкам, импорт золота в январе 2018 г. в Индию составит 40 тонн. Вновь обсуждается вопрос снижения импортной пошлины на золото с 1 февраля, что сдерживает импорт. Цены на золото понизились от уровня $1340 к уровню $1325, после чего вновь немного подросли. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1291, уровни сопротивления – $1340-1352.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню $16,98, после чего подросли к уровню $17,07. Отношение золота к серебру составляет 78,04 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,62 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $17,03-16,92, уровни сопротивления – $17,10-17,25.

Цены на платину в корреляции с рынком золота понизились к уровню $1001, после чего пытаются восстановиться к уровню $1005. Спред между золотом и платиной составляет $330/унция. Спред между платиной и палладием сузился до $118,5/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $1002-992, уровни сопротивления – $1012-1018.

Цены на палладий возвращались к уровню $1113, после чего понизились к уровню $1100. Растущий тренд демонстрирует всё больше признаков слома. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1095-1060, уровни сопротивления – $1113-1120.

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