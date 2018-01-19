Приближающийся налоговый период поддержит рубль

Она проигнорировала снижение нефтяных котировок, поскольку участники рынка сконцентрировались на ослаблении американского доллара и повышении индекса государственных облигаций России (RGBI).

Ослабление американской валюты началось с азиатской сессии после выхода положительной китайской статистики. В годовом исчислении ВВП Китая в IV квартале превысил ожидания рынка. Сначала ослабление «американца» воспринималось трейдерами как коррекция к предыдущему росту в среду. Потом на него давление усилилось на фоне опасений из-за возможной приостановки работы правительства США и публикации неоднозначных данных по США (в декабре снизились темпы роста строительства жилья в США).

Палата представителей США продлила финансирование правительства до 16 февраля, поэтому вопрос о приостановке работы правительства США на время с повестки дня снят. По итогам дня курс доллара снизился до 56,41 руб., курс евро – до 69,01 руб.

В пятницу, 19 января, стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,72%, до $68,60. Для рубля это негативный фактор, учитывая отсутствие реакции на снижение нефтяных котировок. С другой стороны, рубль уже сейчас начинает получать поддержку от приближающегося налогового периода. В связи с этим торги по рублёвым парам, скорее всего, откроются умеренным ростом.

В паре доллар/рубль сформировался широкий коридор в границах 56,20-57,20 руб. Полагаю, что цена сохранит боковое движение до конца месяца. Участники рынка уже не знают, на какие факторы реагировать. В паре евро/рубль сохраняется тенденция к росту до отметок в пределах 69,90-70 руб.