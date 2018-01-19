FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Приближающийся налоговый период поддержит рубль


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В четверг, 18 января, торги на Московской бирже завершились ростом по курсу рубля. По итогам дня российская валюта подорожала к доллару на 0,40%, до 56,52 руб., к евро – на 0,35%, до 69,13 руб.

Она проигнорировала снижение нефтяных котировок, поскольку участники рынка сконцентрировались на ослаблении американского доллара и повышении индекса государственных облигаций России (RGBI).     

Ослабление американской валюты началось с азиатской сессии после выхода положительной китайской статистики. В годовом исчислении ВВП Китая в IV квартале превысил ожидания рынка. Сначала ослабление «американца» воспринималось трейдерами как коррекция к предыдущему росту в среду. Потом на него давление усилилось на фоне опасений из-за возможной приостановки работы правительства США и публикации неоднозначных данных по США (в декабре снизились темпы роста строительства жилья в США). 

Палата представителей США продлила финансирование правительства до 16 февраля, поэтому вопрос о приостановке работы правительства США на время с повестки дня снят. По итогам дня курс доллара снизился до 56,41 руб., курс евро – до 69,01 руб.

В пятницу, 19 января, стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,72%, до $68,60. Для рубля это негативный фактор, учитывая отсутствие реакции на снижение нефтяных котировок. С другой стороны, рубль уже сейчас начинает получать поддержку от приближающегося налогового периода. В связи с этим торги по рублёвым парам, скорее всего, откроются умеренным ростом. 

В паре доллар/рубль сформировался широкий коридор в границах 56,20-57,20 руб. Полагаю, что цена сохранит боковое движение до конца месяца. Участники рынка уже не знают, на какие факторы реагировать. В паре евро/рубль сохраняется тенденция к росту до отметок в пределах 69,90-70 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ