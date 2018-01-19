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В начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В четверг индекс РТС продолжил движение в восходящем тренде, в то время как изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер.

Подорожали акции Газпром нефти (SIBN, +3.0%), Татнефти (TATN, +2.6%), Алросы (ALRS, +2.4%), Сбербанка (SBER, +2.4%). Тем временем Магнит (MGNT) подешевел на 2.1% - данные по выручке Дикси подтвердили опасения трейдеров о том, что продажи российских ритейлеров по итогам декабря могут не оправдать прогнозов. Акции ММК (MAGN) подешевели на 1.8%, ВТБ (VTBR) – на 1.5%.

Во втором эшелоне продолжается повышение. по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 8.6%, Распадской (RASP) – на 5.1%, Красного Октября (KROT) – на 3.1%, Челябинского цинка (CHZN) – на 3.0%.

Фондовые индексы США потеряли в пределах 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским индексам наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС. На рынке энергоносителей покупатели сократили активность на фоне повышения прогноза ОПЕК по объемам добычи в странах, не входящих в картель.

На западных рынках акций также наметилось некоторое «охлаждение», отчасти связанное со скорым истечением периода финансирования правительства США (финансирование действует до 19 января включительно) – пакет мер, позволяющих продлить финансирование до 16 февраля, был вчера одобрен Палатой представителей, но требует одобрения Сенатом, позиции демократов и республиканцев в котором не позволяют говорить о легком достижении компромисса.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи 56.5 по паре доллар-рубль на фоне снижения активности в целом из-за неопределенности в отношении перспектив финансирования деятельности правительства США.

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