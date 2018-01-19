После негативного открытия индекс Мосбиржи может продолжить сползание к 2280 п

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2280, 2270 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2300, 2310 п.

После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи может продолжить коррекционное сползание в район 2280 п. Этому способствует явное ухудшение настроений на нефтяном рынке.

Во второй половине дня основным ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости нефтяных контрактов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать вечерняя публикация предварительной оценки январского значения индекса потребительского доверия в США (18.00 МСК)

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,86%) и РТС (+1,15%) завершили торги с достаточно сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Стоит отметить, что в ходе внутридневных покупок рублевый индекс МосБиржи сумел обновить свой исторический максимум, достигнув отметки 2299.64 п. Что же касается долларового индекса РТС, то он по-прежнему находится на половине пути к своему максимальному значению, установленному еще в 2008 году. В целом же локальный фондовый рынок вчера выглядел намного сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на неоднозначный внешний фон. Не исключено, что вчерашнее продолжение «постновогоднего» ралли в индексах МосБиржи и РТС уже в ближайшие торговые дни сменится их назревшим коррекционным откатом. Теперь этому способствует наметившаяся тенденция к ухудшению настроений на нефтяном рынке.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent уверенно закрепились ниже значимого уровня $69. Таким образом, среднесрочная техническая картина в указанных контрактах начала ухудшаться. Нефть дешевеет, несмотря на вчерашнюю публикацию официальной статистики от Минэнерго США, указавшей на существенное недельное сокращение запасов сырой нефти и дистиллятов за океаном. Надо признать, что нефтяные контракты, как и российские фондовые индексы, продемонстрировали весьма впечатляющий прирост в начале текущего года. Теперь в них все более возрастает вероятность здорового коррекционного спада.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 13,5 п., или 1,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одними из лидеров повышения среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2,37%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1,63%). Более того, обыкновенные акции «Сбербанка» сумели обновить свой исторический максимум, ненадолго превысив уровень 246 руб. В качестве среднесрочного позитива для указанных бумаг выступает периодическая публикация сильной квартальной отчетности эмитента. В начале текущей недели стало известно, что годовая чистая прибыль «Сбербанка» по РПБУ увеличилась на 35,3%, достигнув уровня 674,1 млрд руб.

Акции Алроса (ALRS RM, +2,39%) продолжили наметившийся накануне опережающий прирост на повышенных оборотах. Явным позитивом для них выступают ожидания завершения аукциона по продаже непрофильных газовых активов эмитента. Вчера стало известно, что в случае их успешной реализации может состояться выплата специальных дивидендов на акции Алроса. Однако уже сегодня стало понятно, что указанный аукцион будет перенесен на конец текущего месяца. Срок внесения задатка для участия в торгах оказался продлен до 29 января.

Еще одной значимой корпоративной новостью стало известие о том, что Алроса не ожидает сокращения уровня продаж алмазного сырья в 2018 году. Выпадающие в связи с остановкой рудника «Мир» объемы добычи будут замещены реализацией складских запасов компании.

Акции М.Видео (MVID RM, +1,50%) отреагировали сравнительно скромным приростом на публикацию сильных неаудированных показателей продаж торговой сети. В четвертом квартале они увеличились на 18,6% год к году. Кроме того, квартальные продажи М.Видео через интернет возросли на рекордные 68.5%. По итогам всего 2017 года продажи торговой сети увеличились на 8,2%, до уровня 233,9 млрд руб. с НДС.

Несмотря на столь сильные показатели, акции М.Видео пока удержались в средней части своего трехнедельного диапазона, ограниченного отметками 398-417 руб. В целом мы наблюдаем среднесрочный спад интереса участников российских торгов к представителям сектора розничной торговли. По этой же причине сообщение ГК Дикси (DIXY RM, -0,30%) о сокращении торговой выручки на 7% по итогам четвертого квартала и на 9% по итогам 2017 года не вызвало бурной реакции на рынке.

Заметно слабее индекса МосБиржи также закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, -2.11%), Аэрофлот (AFLT RM, -0,90%), ВТБ (VTBR RM, -1,54%), Северсталь (CHMF RM, -0,53%), Полюс (PLZL RM, -2,98%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%.

С учетом утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.