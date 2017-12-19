Теханализ: "Газпром" GAZP
Бумага торговалась с сопротивлением 155 – 160 р. и поддержкой на 130 р. с середины 2013 г. В апреле 2017 г. поддержку прорвали, а в мае появились очертания падающего канала. Только летом удалось сдержать продажи на 115 р. В сентябре бумага медленно растет и выходит из падающего канала. Импульсно пробили 130 р. и успешно закрепились на этом уровне. Теперь зона 130 р. стала поддержкой. На трех барах развивается импульсный отскок. Если на текущих уровнях 148 – 150 р. не возникнет сопротивление, то цена вполне может дойти до 160 р.
В сентябре бумага отталкивается от поддержки на 115 р. и преодолевает сильный уровень 120 р. Теперь этот уровень стал поддержкой и опорной точкой для растущего тренда. В начале ноября резко пробивают 130 р. При приближении к 135 р. темпы роста замедлились. Линию тренда удалось сохранить до середины декабря. К концу года цена вышла из растущего тренда, но быки смогли удержаться выше 130 р. С начала этого года идет резкий рост до 145 р. На этом сопротивлении медведям не дали сделать никакого отката. Последние два бара разворачивают новую растущую волну.
Бумага растет безоткатно, поэтому открытие позиции стоит рассматривать при появлении консолидации или при подходе к сильному сопротивлению, которое может появиться в районе 155 р.
Торговая идея: "Магнит" MGNT
В середине ноября, после сильного снижения от 10500 р., бумага получила поддержку в районе 6200 р. В начале декабря цену удалось удержать на этой поддержке, и на консолидации она вышла из-под падающего полуторамесячного тренда. Быки смогли перевести торговлю в боковой формат. В третьей декаде декабря бумагу опять прижали к поддержке и не давали подняться выше 6300 р. В начале года цена идет на отскок. Развернувшийся краткосрочный рост доходит до 6800 р. Это чуть выше декабрьского максимума, но, в целом, в одной зоне сопротивления. До середины января быки держались выше 6600 р. В начале этой недели медведи продавили эту поддержку, а в середине вчерашних торгов цена уже опустилась на нижнюю границу бокового канала. К концу торгов быки предприняли попытку отскока. Если им удастся выйти в район 6350 р., то может развернуться рост в район верхней границы бокового канала. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 6333 р.,
2. Тейк-профит: зона 6800 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 6140 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 6200 р.
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