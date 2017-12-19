Теханализ: "Газпром" GAZP

Бумага торговалась с сопротивлением 155 – 160 р. и поддержкой на 130 р. с середины 2013 г. В апреле 2017 г. поддержку прорвали, а в мае появились очертания падающего канала. Только летом удалось сдержать продажи на 115 р. В сентябре бумага медленно растет и выходит из падающего канала. Импульсно пробили 130 р. и успешно закрепились на этом уровне. Теперь зона 130 р. стала поддержкой. На трех барах развивается импульсный отскок. Если на текущих уровнях 148 – 150 р. не возникнет сопротивление, то цена вполне может дойти до 160 р.

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В сентябре бумага отталкивается от поддержки на 115 р. и преодолевает сильный уровень 120 р. Теперь этот уровень стал поддержкой и опорной точкой для растущего тренда. В начале ноября резко пробивают 130 р. При приближении к 135 р. темпы роста замедлились. Линию тренда удалось сохранить до середины декабря. К концу года цена вышла из растущего тренда, но быки смогли удержаться выше 130 р. С начала этого года идет резкий рост до 145 р. На этом сопротивлении медведям не дали сделать никакого отката. Последние два бара разворачивают новую растущую волну.

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Бумага растет безоткатно, поэтому открытие позиции стоит рассматривать при появлении консолидации или при подходе к сильному сопротивлению, которое может появиться в районе 155 р.

Торговая идея: "Магнит" MGNT

В середине ноября, после сильного снижения от 10500 р., бумага получила поддержку в районе 6200 р. В начале декабря цену удалось удержать на этой поддержке, и на консолидации она вышла из-под падающего полуторамесячного тренда. Быки смогли перевести торговлю в боковой формат. В третьей декаде декабря бумагу опять прижали к поддержке и не давали подняться выше 6300 р. В начале года цена идет на отскок. Развернувшийся краткосрочный рост доходит до 6800 р. Это чуть выше декабрьского максимума, но, в целом, в одной зоне сопротивления. До середины января быки держались выше 6600 р. В начале этой недели медведи продавили эту поддержку, а в середине вчерашних торгов цена уже опустилась на нижнюю границу бокового канала. К концу торгов быки предприняли попытку отскока. Если им удастся выйти в район 6350 р., то может развернуться рост в район верхней границы бокового канала. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 6333 р.,

2. Тейк-профит: зона 6800 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 6140 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 6200 р.

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