Основным поводом к продажам в акциях РФ послужит ситуация на рынке энергоносителей

Основным поводом к продажам в наших акциях послужит ситуация на рынке энергоносителей, где, несмотря на очередное снижение запасов углеводородов в США, нефть марки Brent отступила в район 68,6 доллара за баррель. При этом динамика внешних фондовых площадок нейтральна для наших акций. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,2%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия четверга. На торгах в Азии наблюдается умеренный рост: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite подтягиваются на 0,1% и 0,3% соответственно.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания «медвежьих» настроений на нашем рынке в начале дня, в результате чего индекс МосБиржи в первые минуты торгов отступит от исторических максимумов, ниже 2290 пунктов. Дополнительным фактором, способствующим продажам станет желание части игроков в преддверии выходных зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям.

В дальнейшем открытие европейских площадок, которое пройдет на фоне данных по индексу цен производителей в Германии, может поддержать наши бумаги и позволить рынку отыграть часть потерь. При этом мы не исключаем, что с середины торгов на рынке энергоносителей начнут преобладать покупки, что приведет к волне восстановления и поможет нефти марки Brent отыграть отметку 69 долларов.

Во второй половине сессии внимание инвесторов переключится на новости из США, где кроме индекса настроений потребителей Мичиганского университета, продолжит выходит статистика компаний в рамках сезона отчетности, которая и определят динамику нашего рынка в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на существенную просадку на рынке энергоносителей, мы не ожидаем сильного ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Сдерживающим фактором для роста доллара и евро станет налоговый период, пик которого приходится на 25 января, когда пройдут выплаты по НДПИ. В результате предложение валюты со стороны экспортеров будет повышенным. Учитывая это, а также рост пары EUR/USD на международном валютном рынке, мы ожидаем в начале торгов консолидации американской валюты у уровней вчерашнего закрытия и умеренного роста евро по отношению к рублю. В дальнейшем российская валюта может быть поддержана восстановлением рынка энергоносителей, что позволит «медведям» в долларе перехватить инициативу и сделать еще один шаг к минимумам прошлого года.