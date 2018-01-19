FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Основным поводом к продажам в акциях РФ послужит ситуация на рынке энергоносителей


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон.

Основным поводом к продажам в наших акциях послужит ситуация на рынке энергоносителей, где, несмотря на очередное снижение запасов углеводородов в США, нефть марки Brent отступила в район 68,6 доллара за баррель. При этом динамика внешних фондовых площадок нейтральна для наших акций. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,2%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия четверга. На торгах в Азии наблюдается умеренный рост: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite подтягиваются на 0,1% и 0,3% соответственно. 

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания «медвежьих» настроений на нашем рынке в начале дня, в результате чего индекс МосБиржи в первые минуты торгов отступит от исторических максимумов, ниже 2290 пунктов. Дополнительным фактором, способствующим продажам станет желание части игроков в преддверии выходных зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям.

В дальнейшем открытие европейских площадок, которое пройдет на фоне данных по индексу цен производителей в Германии, может поддержать наши бумаги и позволить рынку отыграть часть потерь. При этом мы не исключаем, что с середины торгов на рынке энергоносителей начнут преобладать покупки, что приведет к волне восстановления и поможет нефти марки Brent отыграть отметку 69 долларов.

Во второй половине сессии внимание инвесторов переключится на новости из США, где кроме индекса настроений потребителей Мичиганского университета, продолжит выходит статистика компаний в рамках сезона отчетности, которая и определят динамику нашего рынка в последние часы торгов. 

На валютной секции Московской биржи, несмотря на существенную просадку на рынке энергоносителей, мы не ожидаем сильного ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Сдерживающим фактором для роста доллара и евро станет налоговый период, пик которого приходится на 25 января, когда пройдут выплаты по НДПИ. В результате предложение валюты со стороны экспортеров будет повышенным. Учитывая это, а также рост пары EUR/USD на международном валютном рынке, мы ожидаем в начале торгов консолидации американской валюты у уровней вчерашнего закрытия и умеренного роста евро по отношению к рублю. В дальнейшем российская валюта может быть поддержана восстановлением рынка энергоносителей, что позволит «медведям» в долларе перехватить инициативу и сделать еще один шаг к минимумам прошлого года. 

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ