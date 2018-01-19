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Рубль: на одной волне с валютами других развивающихся стран


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
На фоне снижения индекса доллара еще примерно на 0,5% улучшился аппетит к риску развивающихся стран, валюты которых вчера укрепились в среднем на 0,4–0,5%.

Сильнее остальных смотрелись южноафриканский ранд и турецкая лира, прибавившие соответственно 1,4% и 1,2% на новостях о том, что центробанки ЮАР и Турции на заседаниях в четверг оставили ключевые ставки на прежнем уровне. Хотя решения обоих регуляторов соответствовали ожиданиям рынка, их относительно жесткая риторика оказала поддержку валютным рынкам. Вслед за валютами других стран рубль в течение сессии постепенно дорожал и в итоге закрылся возле внутридневных максимумов на отметке 56,52 (+0,5%), полностью отыграв потери, понесенные в среду. В первой половине дня основную поддержку рублю оказали продажи валютной выручки экспортерами, а когда потенциал локальной поддержки исчерпался, позиции в рубле начали наращивать иностранные инвесторы. Торговая активность при этом снизилась: оборот в паре доллар/рубль на ММВБ вернулся к средним значениям в районе 3,9 млрд долл. Тем временем цена нефти Brent после утренней коррекции частично восстановилась, но все равно завершила день в отрицательной зоне на отметке 69,17 долл./барр. (−0,3%).

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено, в том числе, на заседании Конгресса США, у которого остается день на согласование расходов федерального бюджета на очередной год. Не исключено, что крайний срок принятия решения будет продлен до 16 февраля во избежание остановки работы правительства. Также сегодня ожидается публикация январского индекса настроений потребителей, рассчитываемого Мичиганским университетом, и показателей розничной торговли в Великобритании за декабрь.

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