Рынок будет под давлением из-за дешевеющей нефти

Так, азиатские рынки проявляют попытки роста, но нефть возобновила падение. Возможно, что на старте дня российский рынок попытается выйти в плюс, но затем желание зафиксировать прибыль может оказаться сильнее. Рубль будет относительно стабильным, так как любые факторы его укрепления компенсируются валютными покупками Минфина. На внешних рынках обеспокоенность по поводу срыва финансирования американского правительства может вновь разрастись, если демократы смогут показать свою возможность заблокировать временный законопроект в Сенате США.