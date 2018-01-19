Российский рубль показал третий наилучший результат (USDRUB 56.5, -0.6%), игнорируя коррекцию на нефтяном рынке (Brent $69.3/барр, -0.1%). Дополнительную поддержку рублю мог оказать предстоящий налоговый период.

Без внимания остались и выступления представителей Банка России на Гайдаровском форуме, которые не внесли ясности относительно дальнейших действий регулятора. Глава Департамент денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев заявил, что инфляция постепенно вернется к целевому уровню лишь в 1к’19, при этом текущее замедление может продлиться до 2к’17. Однако, на ближайшем заседании 16 февраля регулятор не выделил для себя наиболее вероятные действия, вероятно, ожидая решение по санкциям.

В перспективе ближайшей недели инвесторы сохранят настороженность в отношении рубля. Пара USD/RUB, вероятно, продолжит следовать в боковике в диапазоне 56.20-56.60 под влиянием противодействующих факторов – переоценки сырьевых котировок и предстоящего налогового периода.



