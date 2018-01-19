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Рынок акций РФ снизится, рубль мало изменится в начале дня


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ начнет торги пятницы коррекционным снижением. Рубль мало изменится в рамках консолидации.

 

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает открытия рынка с понижением порядка 0,3% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2290 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2280 и 2270, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2300 и 2310 пунктов.

"После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи может продолжить коррекционное сползание в район 2280. Этому способствует явное ухудшение настроений на нефтяном рынке", - добавил он.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация курса вблизи 56,5 рублей за доллар из-за снижения активности в целом на мировых рынках, предполагает Антон Старцев из компании "Олма".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 56-57,1 рубля, для евро - 68,4-69,8 рубля, оценил Вадим Иосуб из компании "Альпари".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились в пределах 0,4% на фоне слабой статистики по американскому рынку недвижимости и отчетов крупных банков.

Азиатские биржи с утра преимущественно росли – на 0,2-0,7%, в том числе японский Nikkei 225 - на 0,2%, шанхайский SSE Composite - на 0,3%. Фьючерсы на фондовые индексы США снижались в пределах 0,1%.

Нефть на утренних торгах заметно дешевеет, сползая в район 68,5 долларов за баррель марки Brent на фоне данных Минэнерго США о росте добычи в стране на прошлой неделе.

Курс евро колеблется на уровне 1,2262 доллара против 1,2239 доллара на закрытии предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг закрылся в уверенном плюсе, обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи и локальный - по РТС.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,86% - до 2297,47 пункта, индекс РТС - на 1,15%, до 1279,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,23 рубля - до 56,53 рубля, евро - на 0,24 рубля, до 69,13 рубля.

 

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