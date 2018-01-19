Объем вложений нерезидентов в ОФЗ остается у исторических максимумов

Очевидно, стоит привыкнуть к такому состоянию рынка, пока его участники пребывают в томительном ожидании решения по новым санкциям США.

Вчера ЦБ опубликовал статистику по участию нерезидентов на рынке ОФЗ. В то время как в ноябре 2017 года рынок в чистом выражении прибавил 111 млрд руб., вложения нерезидентов за месяц сократились на 1 млрд руб., как следствие, их доля была размыта на 0.8 п.п. до 37.6% (показатель скорректирован нами на ОФЗ, выпущенные в конце 2014 года на докапитализацию банковского сектора).

Однако, нельзя не заметить, что объем вложений остается у исторических максимумов, а реальная доходность ОФЗ остается на привлекательных уровнях, чтобы наращивать вложения при отсутствии негативных геополитических сюрпризов.



