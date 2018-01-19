"Дикси" опубликовала слабые операционные результаты за IV квартал

Выручка осталась невысокой из-за отрицательного показателя сопоставимых продаж, которые упали на 7,9% в 4К17 и на 10,9% в 2017. Рост средней корзины остался отрицательным на уровне -1,5%, трафик снизился на 6,6% г/г.

Дикси опубликовала слабые операционные показатели за 4К17, которые говорят о том, что в целом продуктовый ритейл в России продолжает испытывать операционные трудности из-за исторически низкой продовольственной инфляции и все еще осторожных потребителей. Продолжение роста трафика - единственный позитивный момент, но мы считаем, что это в основном связано с эффектом низкой базы (снижение трафика на 5,3% в 4К16).