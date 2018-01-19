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Денежный рынок: банки сокращают обязательства перед регуляторами


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера повысилась до 6,65% (+17 бп).

Вечером ставка на межбанке превысила ключевую ставку ЦБ, но не удержалась на этом уровне и к закрытию опустилась до 6,25%. Активность в NDF была низкой, и по итогам сессии все ставки остались на прежних уровнях. Короткие ставки кросс-валютных свопов снизились на 3–4 бп, средний и дальний сегменты кривой закрылись без изменений. Неожиданно активно торговался процентный своп, кривая которого по всей длине сместилась вниз на 4–6 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ, как и в предыдущие несколько дней, остались на уровне 6,8%. Ставка RUONIA также остается почти неизменной в районе 7,0% (в среду она составила 6,98%).

Банки вчера продолжили постепенно сокращать обязательства перед ЦБ и Федеральным казначейством. Объем привлечений по операциям однодневного репо с Банком России, в начале недели ненадолго возросший до 30 млрд руб., снизился до 0,2 млрд руб., а в рамках операций репо с Федеральным казначейством банки привлекли 23 млрд руб. против 100 млрд руб. в начале недели. Остатки на банковских депозитах Казначейства с начала года сократились уже на 80 млрд руб. Учитывая профицит ликвидности в банковской системе, который составляет 2,7 трлн руб. и продолжает расти, в ближайшее время тенденция к сокращению заимствований, скорее всего, сохранится. Между тем на сегодня Федеральное казначейство запланировало аукцион 70-дневных депозитов на сумму 350 млрд руб.

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