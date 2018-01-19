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Apple выплатит $15 млрд дивидендов до 2022 года


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
В рамках исполнения новых норм налогового законодательства США Apple предстоит заплатить $38 млрд, и это максимальная для американских компаний сумма.

Ее размер обусловлен огромным ($256,8 млрд) объемом денежных средств в виде реинвестированных доходов, полученных компанией за прошлые годы за рубежом, на которые устанавливается разовый налог в 15,5% и 8%. Соответственно, корпорация должна выплатить порядка $37 млрд в виде налоговых отчислений и еще $1 млрд из части отложенных налоговых активов, которые за фискальный 2017 год составили более $8 млрд.

Из денег, которые Apple вернет на родину в этом квартале, $30 млрд будут направлены на капитальные затраты в США в ближайшие пять лет. (Для сравнения, капитальные затраты компании с 2012-го по 2017 год составили $54 млрд). Это позволит создать 20 тыс. новых рабочих мест, доведя их общее количество до 104 тыс. Компания также планирует построить новые дата-центры, кампус и профинансировать развитие уже имеющихся.

Также Apple будет возвращать деньги своим инвесторам. По моей оценке, порядка $15 млрд будет до 2022 года направлено на дивиденды, еще около $150 млрд будет потрачено на выкуп акций с рынка. Для «яблочной» корпорации это нормально, поскольку за последние пять лет количество ее акций сократилось на 22%, или почти на 1,5 млрд штук, а их средняя цена составляет $90-100. До $10 млрд может быть потрачено на сделки слияния и поглощения и покупки различных стартапов.

Действия компании следуют в русле реализации президентом Трампом его предвыборных обещаний вернуть бизнес в Америку. Это положительно скажется на экономическом росте США благодаря мощному притоку инвестиций. А капитализация Apple уже в апреле должна достигнуть $1 трлн, что обеспечит доходность 9% по ее акциям.

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