Нефтяные компании РФ: прогноз результатов за IV кв, уроки управления проектами по добыче

Это, в свою очередь, может привлечь внимание инвесторов к будущим налоговым льготам и их вкладу в стоимость компании в долгосрочной перспективе, и дивидендам – в краткосрочном периоде. На наш взгляд, наиболее благоприятно такое развитие событий отразится на акциях Роснефти.

Результаты за 4к17 покажут важность налоговых льгот

По нашим оценкам, макроэкономическая обстановка наиболее благоприятно отразилась на добывающем сегменте, чего нельзя сказать о сегменте переработки. Однако мы полагаем, что инвесторы сосредоточатся на динамике налоговых льгот, предоставляемых различным компаниям. И хотя размер льгот варьируется для каждой компании, однако для них всех этот фактор имеет большое значение, представляя собой самый значительный источник повышения рентабельности крупных производителей нефти в России. Этот фактор всегда отличался высокой волатильностью и низкой степенью прогнозируемости, тем не менее, мы полагаем, что в 2017 г. (а особенно в 4к17) для некоторых компаний сложились устойчивые тенденции, которые могут определить их рентабельность на годы вперед. Таким образом, мы считаем, что этот показатель становится неотъемлемой частью любого анализа инвестиционной привлекательности компании.

Ключ к загадке управления портфелем Роснефтью

Интуитивная логика заключается в том, что российские нефтяные компании отреагируют на соглашение ОПЕК+ сокращением или заморозкой добычи на давно разрабатываемых месторождениях и расширением производства на новых месторождениях. И большинство российских компаний с этой логикой согласны, но не Роснефть. Компания не только сделала контринтуитивный выбор в пользу давно разрабатываемых месторождений, но и значительно ускорила темпы бурения. Наш анализ показывает, что рост производства (и, вероятно, повышение темпов бурения) происходит за счет разработки ТРИЗ, которые пользуются налоговыми льготами, что делает разработку старых месторождений существенно более рентабельной, чем большинства новых месторождений. Включение планов добычи компанией трудноизвлекаемой нефти при стоимости 65 долл./барр. создает почти 16 млрд долл. дополнительного NPV только за счет этого казалось бы нелогичного шага.

Дивиденды

Будущие налоговые льготы составляют более половины текущей стоимости российских нефтяных компаний. У Роснефти этот показатель составляет 61 млрд долл. против текущей рыночной капитализации в размере 59 млрд долл. Привлекательность этого источника повышения рентабельности заключается в том, что он вносит прямой вклад в чистую прибыль (которая является базой для расчета будущих дивидендов). По нашим оценкам, в результате преимущества в налоговых льготах дивидендная доходность акций Роснефти может вырасти еще на 4–7% в 2018–2022 гг. По итогам 2017 г. дивидендная доходность бумаг Роснефти может составить 3.2%, тогда как за 2018 г. дивидендная доходность, по нашим оценкам, может достигнуть в общей сложности примерно 7.2% (при цене на нефть в 59 долл./барр. в 2018п), что выше, чем в среднем по отрасли. Мы полагаем, что не все инвесторы полностью осознают вклад этого параметра. Таким образом, мы полагаем, что публикация отчетности компании может оказать положительное влияние на котировки акций Роснефти, когда эта новая инвестиционная тема будет оценена по достоинству, особенно если цены на нефть останутся высокими, и особенно инвесторами, которые рассчитывают на еще более высокие цены на нефть.



