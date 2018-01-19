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Рубль укрепляется вместе с другими валютами EM - внимание на решение по "фискальному обрыву" в США


Рынки / Валюта
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Доллар продолжает сдавать позиции, в фокусе остается вопрос по «фискальному обрыву».

Пара EURUSD дорожала в пределах 1% в четверг на негативных ожиданиях инвесторов относительно американской валюты. Основными «качелями» для доллара остаются новости из Конгресса США относительно согласования расходов федерального бюджета на следующий год, без которого американское правительство, в скором времени, будет парализовано. Дедлайн по вопросу назначен на ночь пятницы, однако не исключено, что законодатели перенесут крайний срок принятия решения на середину февраля. В Европе прошло выступление Йенса Вайдмана, председателя Немецкого Федерального банка, однако, вопреки ожиданиям, политик был достаточно осторожен с заявлениями и не затронул тему высокого уровня пары, в отличие от представителей ЕЦБ, выступавших раннее на этой неделе. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.215-1.235.

Рубль поддерживает тенденцию валют развивающихся стран к укреплению относительно доллара

На фоне удешевления американской валюты, пара USDRUB достигла отметки в 56.55, прибавив 0.5%, что является третьим результатом среди валют ЕМов. Преградой для рубля не выступила и дешевевшая в четверг нефть. Из локальных драйверов стоит отметить словесные интервенции представителя ЦБ Игоря Дмитриева, сообщившего, что бюджетное правило сглаживает волатильность курсовой динамики рубля, а курсообразование валюты по-прежнему остается рыночным. При этом Банк России не планирует резкого перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, что еще какое-то время обеспечит поддержку рублю в дальнейшем. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 56-57.

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