Нефтяные котировки трясет на публикациях разнонаправленной статистики ОПЕК и Минэнерго

Нефтяной картель отчитался о выполнении соглашения в минувшем декабре примерно на 129%, увеличив добычу сырой нефти на 42,4 k bbl./d (до 32,416 mln. bbl./d). Однако последовавший после публикации рост сменился достаточно резким снижением до уровня полуторанедельного минимума 68.47 USD/bbl. Причиной негативных настроений стал выход неоднозначной еженедельной статистики Минэнерго США. По сообщению департамента, запасы нефти в стране за последнюю неделю снизились на 6,9 mln. bbl., в то время как ожидалось снижение запасов на 3,536 mln. bbl, что стало 9 сокращением подряд. Отрицательным же фактором стали данные о добыче, которая за неделю возросла на 258 k bbl./d, при этом в предыдущем отчете было отражено сокращение добычи на 290 k bbl./d. Опубликованный январский доклад ОПЕК также содержит сообщение, что суммарный прирост поставок стран вне организации в этом году может составить 1,15 mln. bbl./d, превосходя первоначальные оценки ОПЕК.

Это подтверждает, что добывающие компании Северной Америки реагируют на высокие цены на нефть, продолжая увеличивать производство, но, так как текущая ситуация с низкими запасами и дальнейшими ограничениями ОПЕК создает позитивную конъюнктуру для роста, мы ожидаем дальнейшего укрепления нефти в сторону отметки 70 USD/bbl. Краткосрочный ориентир по Brent 68-70 USD/bbl.