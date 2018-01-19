Рынок США: "алюминиевые огурцы" не взошли на брезентовом поле

После ударного роста накануне многие участники рынка решили взять небольшую передышку. Это было понятно еще до начала торгов, и в дальнейшем этот мирный настрой нисколько не изменился. Основная торговая сессия проходила абсолютно спокойно без каких-либо серьезных попыток сдвинуть рынок в ту или иную сторону. В итоге все индексы завершили торги в красной зоне, и потери не превысили 0,4%.

При этом больше всех пострадал индекс Dow Jones. Но этому есть вполне понятное объяснение - основными виновниками его более сильного по сравнению с собратьями падения стали самая дешевая - General Electric (GE, -3,34%) и самая дорогая Boeing (BA, -3,09%) акции из всех 30, входящих в этот старейший американский индекс. Впрочем, падение обеих этих акций было вполне закономерным. Акции GE упали потому что у компании все не просто плохо, а, судя по всему, совсем отвратительно. А вот акции Boeing упали строго по противоположной причине - у авиастроительного гиганта все настолько хорошо, что его акции с Нового года выросли уже более чем на 20%, и это был явный перебор. Так что жесткая посадка при таком вертикальном взлете была гарантирована. Вот мы ее и получили!

Естественно, падение акций этих двух промышленных гигантов отразилось и на всем промышленном секторе в целом, где средняя просадка составила 0,7%. Ровно столько же потеряли и акции сырьевого сектора. Но причина здесь вполне понятна - это начавшаяся коррекция на рынке нефти. После выхода информации о запасах сырой нефти и нефтепродуктов котировки черного золота сначала чуть-чуть подпрыгнули вверх, но затем на фоне сообщения о стремительном росте темпов добычи в США, этот рост захлебнулся и мы увидели «полицейский разворот», и из +1% мы к началу сегодняшнего дня получили уже -1%. Это пока не катастрофично, но очень неприятно.

Лучше всех вчера смотрелся, как всегда, технологический сектор. Здесь не было каких-то особенных сюрпризов как в плюс, так и в минус, но все же большинство акций этого сектора завершили день в зеленой зоне.

Также наблюдался достаточно уверенный спрос в целом ряде акций компаний, работающий в сфере услуг. Здесь стоит отметить акции компаний кабельного ТВ и видео стримминга с компанией Netflix (NFLX, +1,30%) во главе. Кстати, у последней на следующей неделе (во вторник) выйдет квартальная отчетность, и все как всегда ждут только блестящих результатов.

А вот главным лузером вчерашнего дня однозначно стали акции алюминиевого гиганта - компании Alcoa (AA, -7,00%). Взлет акций этой компании за последний месяц более чем на 40% и позитивные ожидания аналитиков внушали оптимизм. Однако после выхода отчетности оптимизм лопнул как мыльный пузырь и мы увидели массовую распродажу этих акций. Все же, как пел Виктор Цой, надо хорошо все взвесить прежде чем высаживать алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Вот так-то, девочки! Вот так-то, мальчики!

Ожидания рынка 19 января

Отдохнули, выпустили пар и теперь можно идти дальше. При нынешнем уровне оптимизма одного дня передышки вполне достаточно, чтобы накопить сил для новых «подвигов». Тем более, что общая обстановка на мировых финансовых рынках вполне способствует дальнейшему росту рынков. Кроме нефти, которая, потеряв вчера около 1%, решила пока дальше не падать, все остальные рынки чувствуют себя сегодня очень даже позитивно. И азиатские, и европейские фондовые рынки торгуются на зеленой территории. Причем уверенно торгуются - без каких-либо «оппортунистических» попыток сходить вниз.

На этом фоне фьючерсам на основные американские индексы ничего не остается делать как тоже идти вперед и вверх. Они все дружно прибавляют к полудню около 0,3% и, глядя на динамику их движения, можно предположить, что сегодняшний рост этими цифрами не ограничится.

Короче, все хорошо и замечательно, и первую годовщину правления президента Трампа (а завтра - ровно год со дня его вступления в должность) американский фондовый рынок встретит на очередных исторических максимумах.

Особое внимание сегодня стоит уделить акциям технологического гиганта - компании IBM (IBM), которая еще до начала торгов опубликует свою квартальную отчетность. От отчетности этой компании участники рынка уже давно не ждут ничего хорошего. IBM разучилась радовать своих инвесторов и акционеров. И сейчас аналитики с осторожностью прогнозируют предстоящий выход данных. Однако сегодня все же может произойти своеобразное историческое событие - IBM в своей отчетности с очень большой вероятностью покажет рост выручки, то произойдет впервые за последние 23 квартала, то есть впервые за последние 6 лет. Вполне возможно, что это станет разворотной точкой в истории компании и она наконец-то выберется из того состояния застоя, в котором IBM находится с 2012 года.