Кроме того, по его словам, официальный прогноз ЦБ предполагает рост годовой инфляции до 2,5% в 1К18, а затем снижение до минимума - чуть выше 2,0% - в 2К18. Регулятор ожидает, что инфляция достигнет целевого уровня 4% только в 1К19. Впрочем, Игорь Дмитриев отметил, что официальный прогноз не следует воспринимать однозначно, и что возможны различные уровни инфляции.

В целом, снижение ставки ЦБ на 25 б. п. на февральском заседании становится все более вероятным, и вчерашние комментарии Игоря Дмитриева подтверждают, что Центробанк спокойно относится к низкой инфляции.

Цены на нефть продолжают снижаться, котировки Брент опустились ниже $69/барр. ОПЕК в своем последнем ежемесячном отчете повысила прогноз нефтедобычи для стран вне ОПЕК на 2018 год на 15% до 1,15 млн. барр./сут. На выходных в Омане состоится заседание Министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ (JMMC). Таким образом, в понедельник рынки будут анализировать целый ряд важных новостей.

В целом, с начала года рубль отстает от большинства валют, которые укрепляются против доллара. На наш взгляд, это связано с официальными покупками валюты и обеспокоенностью в преддверии публикации отчета по санкциям в США в конце января. Это значит, что отставание рубля может сохраниться вплоть до 29 января, после чего инвесторы будут пересматривать долю вложений в российские активы.

Сегодня пара USD/RUB может приблизиться к уровню сопротивления около 56,85.



