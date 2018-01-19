В январе доля иностранцев в ОФЗ может превысить 33%

Однако их доля снизилась с 32,7% до 32,1% на фоне чистого объема новых размещений ОФЗ в 111 млрд. руб.

Спрос на вторичном рынке, похоже, предъявляли в основном локальные инвесторы, тогда как зарубежные участники проявляли осторожность при покупке бумаг. Ввиду погашения в декабре выпуска с плавающей процентной ставкой объемом 200 млрд. руб. вложения локальных инвесторов, скорее всего, уменьшились, из-за чего доля иностранцев увеличилась, хотя и незначительно.

В январе иностранцы стали активнее на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентной ставки и отсутствия многих локальных инвесторов в первой половине месяца. К тому же в январе будет погашено ОФЗ на сумму 166 млрд. руб., которые держат российские банки.

Таким образом, в отсутствие существенной коррекции рынка во второй половине месяца доля иностранцев в инвестициях может вырасти даже выше 33%.