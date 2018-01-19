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Диверсификация источников дохода помогла Morgan Stanley увеличить доходы на 5%


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Morgan Stanley отчитался за 4-й квартал о чистой прибыли в размере $686 млн, или $0,29 на одну акцию, с учетом единоразового платежа в $990 млн в рамках соблюдения новых норм налогового регулирования.

Без учета эффекта налоговых изменений чистая прибыль составила $1,7 млрд ($0,84 на акцию).

Доходы компании поднялись на 5% за год — с $9 млрд до $9,5 млрд. Рост показателя во многом обеспечен подразделением по управлению активами, которое принесло на $417 млн больше выручки чем в год назад. Доходы этого сегмента Morgan Stanley почти сравнялись с выручкой от операций с ценными бумагами и инвестиционного банкинга: $4,407 млрд заработало управление активами и $4,523 млрд принесли институциональные бумаги.

Для сравнения: до кризиса 2008 года операции с институциональными бумагами обеспечивали банку вдвое больше дохода, чем сегмент управления активами. Такая тенденция свидетельствует об успешной реализации стратегии менеджмента по реструктуризация бизнеса с сохранением доходности. Компания провела сокращение штата трейдеров, снизив расходы и увеличив эффективность в наиболее подходивший для этого период затишья на долговом рынке. Кроме того, было расширено присутствие на рынке управления средствами клиентов при повышении активности и благоприятной рыночной конъюнктуре. Стоит отметить, что доходы от торговли бумагами и инвестбанкинга сократились на 2% (на $91 млн), тогда как выручка от операций с долговыми бумагами упала почти вдвое — с $1,5 млрд до $808 млн. Разница здесь отчасти компенсирована доходами от андеррайтинга. Но, даже несмотря на то, что сам рынок доходов от операций с долговыми бумагами сокращается, Morgan Stanley увеличил свою долю на нем.

Изменения в структуре доходов в пользу повышения доли от управления активами позволяют Morgan Stanley меньше зависеть от цен на активы и больше полагаться на комиссии, что делает выучку компании более предсказуемой и стабильной. Ожидаем, что до конца года акция Morgan Stanley сможет достичь целевой цены в $66.

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