Рубль пошел в фарватере форекса

Факторами динамики рубля были колебания курсов на форекс и многочисленные словесные интервенции высокопоставленных финансовых чиновников, прозвучавшие на Гайдаровском форуме, проходившем на неделе.

В итоге доллар по итогам недели вечером в пятницу почти не менялся около уровня 56,65 рубля, а евро вырос на 35 копеек до 69,3 рубля. При этом доллар в течение недели обновил минимум с июня прошлого года, опустившись до 56,2 рубля. Евро рос к доллару на форекс и поэтому более уверенно выглядел и против рубля. В итоге бивалютнная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро), на которую ориентируются, когда говорят о курсе рубля, за неделю все же подросла.

Рубль слушал заявления

Рубль начал неделю ростом к доллару в район полугодовых максимумов и снижением к евро. Впрочем, это была лишь трансляция динамики курса европейской валюты на форекс.

В целом же, рубль оставался под давлением. Оно исходило от начавшихся после новогоднего перерыва покупок Минфином в резервный фонд валюты на рынке. Ведомство с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 15,1 миллиарда рублей в день (более 265 миллионов долларов), суммарно направит на эти цели 257,1 миллиарда рублей (около 4,5 миллиарда долларов).

Давление на рубль оказывали и данные о росте в 2017 году импорта в РФ из дальнего зарубежья по сравнению с 2016 годом на 24,3%, до 202,3 миллиарда долларов.

Стоимость нефти не могла закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель, что не давало расти курсу рубля.

Впрочем, словесные интервенции оказывали определенную поддержку валюте РФ. Так, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что текущее укрепление рубля, наблюдаемое с начала года, связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к активам и ценным бумагам РФ, заявил он. Минфин РФ в 2018 году при благоприятной нефтяной конъюнктуре пополнит резервы на 3% ВВП, добавил министр.

Кроме того, замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что Минфин подготовил законопроект об отмене всех действующих в РФ валютных ограничений и обсуждает его с профильными ведомствами. В частности, Минфин предлагает снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах российских граждан.

Глава департамента по денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ РФ Игорь Дмитриев заявил, что инфляцию в РФ важно возвращать к 4% плавно, поэтому переход к нейтральной денежно-кредитной политике не будет быстрым. То есть, поддержка рублю от умеренно-жесткой ДКП ЦБ еще какое-то время сохранится.

Приближение пика январского налогового периода в РФ также поддерживало курс рубля, хотя его влияние и снижается, о чем накануне сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Периоды выплаты налогов уже не являются пиковыми для курса рубля в условиях плавающего курса считает она.

Наконец, позитивом для рубля стало и заявление посла США в России Джона Хантсмана о том, что публикация так называемого "кремлевского доклада" в США, который может быть выпущен к 29 января, не означает автоматического введения новых санкций против РФ, в частности, в отношении госдолга страны.

Однако на неделе были не только позитивные для рубля заявления. Так, министр финансов Антон Силуанов считает, что его ведомство за счет операций на валютном рынке не позволит курсу рубля резко укрепиться, заметив, что укрепление рубля для некоторых отраслей промышленности "подобно смерти".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, так как неопределённость на рынке этого сырья сохраняется, и это несет риски финансовой стабильности. Наконец, Набиуллина заявила, что вся система контроля за потоками капитала выстроена в РФ на основе старой системы валютного контроля, которую нельзя сразу демонтировать. Нужно изучить международный опыт, заявила она. Это прозвучало в пику заявлениям Моисеева из Минфина о либерализации зарубежных счетов для россиян.

Прогнозы

Рубль в последнее время движется в фарватере курсовых колебаний форекс. Приближение даты оглашения американскими властями решения по новым санкциям в отношении России заставляет инвесторов занимать выжидательные позиции. В итоге рубль, пока, скорее всего, продолжит стабилизацию относительно бивалютонй корзины, а курсы к основным резервным валютам будут ходить в зависимости от колебаний рынка форекс.