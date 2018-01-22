FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Пара доллар-рубль к закрытию торгов закрепится около отметки 56,95


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В пятницу, 19 января, торги на Мосбирже закрылись тостом по доллару и евро. Курс доллара повысился на 0,34%, до 56,72 руб., курс евро – на 0,37%, до 69,38 руб.

Торги открылись ростом по иностранным валютам на фоне падения цена нефть и укрепления евро на форекс в ходе азиатских торгов. Курс доллара вырос до 56,68 руб., курс евро – до 69,54 руб. 

На американской сессии рост пары доллар/рубль усилился до 56,74 руб. Курс евро скорректировался до 69,21 руб. На динамику курса рубля повлияло общее укрепление доллара США и ослабление единой валюты на мировом валютном рынке. 

В понедельник, 22 января, на торгах в Азии Brent торгуется в небольшом плюсе. Утреннее повышение котировок окажет незначительную поддержку рублю на открытии. Потом на фоне роста доходности американских облигаций ожидается укрепление доллара и снижение курса российской валюты.  

Полагаю, что пара доллар/рубль к закрытию торгов закрепится выше сопротивления 56,80 руб. в районе 56,95 руб. Рубль нашел себе комфортный уровень 56,65 руб., вокруг которого он крутится пятый день. Пора выходить из диапазона 56,20 – 56,80 руб. В паре евро/рубль ожидаю прорыв сопротивления 69,60 руб. с последующим движением в сторону 69,90 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ