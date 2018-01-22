Пара доллар-рубль к закрытию торгов закрепится около отметки 56,95

Торги открылись ростом по иностранным валютам на фоне падения цена нефть и укрепления евро на форекс в ходе азиатских торгов. Курс доллара вырос до 56,68 руб., курс евро – до 69,54 руб.

На американской сессии рост пары доллар/рубль усилился до 56,74 руб. Курс евро скорректировался до 69,21 руб. На динамику курса рубля повлияло общее укрепление доллара США и ослабление единой валюты на мировом валютном рынке.

В понедельник, 22 января, на торгах в Азии Brent торгуется в небольшом плюсе. Утреннее повышение котировок окажет незначительную поддержку рублю на открытии. Потом на фоне роста доходности американских облигаций ожидается укрепление доллара и снижение курса российской валюты.

Полагаю, что пара доллар/рубль к закрытию торгов закрепится выше сопротивления 56,80 руб. в районе 56,95 руб. Рубль нашел себе комфортный уровень 56,65 руб., вокруг которого он крутится пятый день. Пора выходить из диапазона 56,20 – 56,80 руб. В паре евро/рубль ожидаю прорыв сопротивления 69,60 руб. с последующим движением в сторону 69,90 руб.