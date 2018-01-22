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Возможна консолидация вблизи уровня 1270 пунктов по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В пятницу движение вверх по индексу РТС приостановилось, в то время как изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными.

Преимущественно в плюсе закрылись бумаги горнодобывающего  сектора: Алроса (ALRS, +2.1%), ММК (MAGN, +2.0%), Северсталь (CHMF, +1.8%). Исключением  стал Мечел (MTLR), обыкновенные акции которого подешевели на 1.9%. Кроме того, ВТБ (VTBR) потерял 1.9%, Татнефть (TATN) – 1.6%, Роснефть (ROSN) – 1.5%. Некоторое давление на активность покупателей на рынке оказал внешний фон. Так, трейдеры нефтяного рынка ожидали итогов заседания технического комитета ОПЕК , на мировых фондовых рынках также наметилось «охлаждение» из-за неопределенности в отношении финансирования работы правительства США.

Во втором эшелоне было отмечено оживление в секторе электроэнергетики. Так, обыкновенные акции ФСК ЕЭС (FEES) подорожали на 8.4%, Россетей (RSTI) – на 7.1%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 4.6%.

Фондовые индексы США прибавили 0.2% - 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским индексам также наблюдается повышение.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1270 пунктов по индексу РТС, необходимая, по данным технического анализа, для снятия перекупленности. Фактором неопределенности для рынков в целом остается финансирование деятельности правительства США, которое было приостановлено начиная с прошедших выходных, поскольку представители демократической и республиканской партий в Сенате не смогли найти компромиссного решения (как ожидается, переговоры продолжатся в понедельник).

Тем временем решение комитета по мониторингу ОПЕК о сохранении планов по ограничению добычи до конца текущего года оказало некоторую поддержку ценам на нефть, что может смягчить негативное влияние на российский рынок неопределенности в США.

На валютном рынке, с позиций технического анализа, возможен некоторый период консолидации в диапазоне 56.5 – 57.0 по паре доллар-рубль.

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