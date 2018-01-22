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Ставки на рост нефтяных цен сигнализируют о новых рекордах


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Нефть вошла в устойчивый боковой торговый канал и остается в нем весьма успешно. Утром в понедельник, 22 января, Brent торгуется по $68,84 и слегка дорожает.

Согласно последнему отчету Baker Hughes, число буровых установок в США за неделю к 19 января снизилось на 3 единицы, до 936 штук. На прошлой неделе индикатор уверенно рос, но рыночным драйвером так и не стал. В годовом сопоставлении рост составляет 242 единицы. Пока самое интересное происходит в Канаде, где за прошлую неделю количество буровых расширилось на 49 единиц и составило 325 шт. 

Ставки на рост нефтяных цен, между тем, сигнализируют о новых рекордах. За неделю к 15 января, по данным CFTC, чистая длинная позиция по нефтяным фьючерсные контрактам на WTI выросла на 10% и составила 482,3 тыс. контрактов - это совершенно потрясающие уровни, которых на рынке никогда не видели. При этом объем длинной позиции оценивался в 517,8 тыс. контрактов, объем короткой - 35,5 тыс. контрактов. Почувствуйте, как говорится, разницу. По североморскому сорту цифры иные, но тенденции совершенно идентичные. 

Предыдущая неделя для барреля Brent была крайне результативной (максимум цены $70,37) и первой за четыре недели, которая завершилась в «красном». Покупатели действительно несколько снизили активность, но и «медведи» не сумели активизироваться на довольно спокойном новостном фоне. В результате техническая картина по нефти принципиально не меняется.

На текущий момент краткосрочный взгляд - «боковик» в пределах $68,55-69,25 с учетом того, что сегодня пройдет экспирация по февральском контракту. Пока баррель стоит выше $68, нефть сохраняет шансы на проход к стратегической цели $70-72. Однако именно сейчас поводов для реализации этого плана очень мало. Шансы «медведей» на углубление коррекции увеличатся при пробое $68, первой остановкой будет уровень $67,55, далее область поддержек $64,3-64,5. 

ОПЕК на встрече в Омане всех запутал в очередной раз: вместо диалога о выходе из соглашения стороны вернулись к обсуждению вариантов продления действия договоренностей. Отчасти это связано с активностью американских сланцевиков, отчасти - с не слишком энергичным спросом в мире на энергоносители. Кроме того, похоже, что в картеле пока даже не представляют, как убрать искусственные рамки соглашения и при этом не обвалить такие неустойчивые цены.

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