Проход отметки 2274 по индексу Мосбиржи может усилить продажи в бумагах

Одним из рисков шатдауна на данный момент может стать снижение рейтинга США основной тройкой агентств.

Тем временем продолжающийся оптимизм игроков по поводу перспектив мировой экономики в пятницу поднял базовый индекс еврозоны STOXX к десятилетним максимумам.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,54%, закрывшись на отметке $68,75, проигнорировав данные Baker Hughes, где количество нефтяных буровых установок снизилось на пять штук на фоне прогноза МЭА, исходя из которого США в текущем году могут увеличить добычу свыше 10 миллионов баррелей в сутки, заняв второе место после России, обогнав Саудовскую Аравию.

По итогам министерской встрече ОПЕК, прошедшей в эти выходные в Омане, большинство участников соглашения по сокращению добычи нефти выразили приверженность сохранению достигнутых ранее договоренностей и подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество по истечении действия договора.

В свою очередь, по словам главы Минэнерго Александра Новака, сделка ОПЕК+ помогла сократить излишки запасов "черного золота" на мировом рынке более чем вдвое, способствуя его балансировке, а уровень исполнения договоренностей за последние пять месяцев превышает 100%.

Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают $68,25 и $67,25, ближайшее сопротивление расположено на отметке $69 и основное на $70,25.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2286,33 п., снизившись на 0,48%. В текущей ситуации поддержка расположена на отметке 2274 п., закрепление под которой может усилить продажи, ближайшее сопротивление - 2307 п.

В свою очередь поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 127000 п. Локальное сопротивление на данном этапе расположено на уровне 128250п., проход которого снова вернет покупки в инструмент, основное-129500 п.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,72, снизившись на 0,34% по отношению к доллару США на фоне снизившихся цен на нефть. На текущей неделе поддержку курсу национальной валюты будет оказывать налоговый период, пик выплат по которому приходится на четверг.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступает 57 и основным 57,50, основная поддержка расположена на отметке 56.