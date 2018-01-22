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Проход отметки 2274 по индексу Мосбиржи может усилить продажи в бумагах


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
S&P 500 и Nasdaq завершили прошедшую неделю установив новые рекорды, проигнорировав отсутствие консенсуса между Трампом и демократами по законопроекту о краткосрочном финансировании правительства, вследствие чего уже в субботу федеральные ведомства США прекратили свою работу.

Одним из рисков шатдауна на данный момент может стать снижение рейтинга США основной тройкой агентств.

Тем временем продолжающийся оптимизм игроков по поводу перспектив мировой экономики в пятницу поднял базовый индекс еврозоны STOXX к десятилетним максимумам.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,54%, закрывшись на отметке $68,75, проигнорировав данные Baker Hughes, где количество нефтяных буровых установок снизилось на пять штук на фоне прогноза МЭА, исходя из которого США в текущем году могут увеличить добычу свыше 10 миллионов баррелей в сутки, заняв второе место после России, обогнав Саудовскую Аравию.

По итогам министерской встрече ОПЕК, прошедшей в эти выходные в Омане, большинство участников соглашения по сокращению добычи нефти выразили приверженность сохранению достигнутых ранее договоренностей и подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество по истечении действия договора.

В свою очередь, по словам главы Минэнерго Александра Новака, сделка ОПЕК+ помогла сократить излишки запасов "черного золота" на мировом рынке более чем вдвое, способствуя его балансировке, а уровень исполнения договоренностей за последние пять месяцев превышает 100%.

Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают $68,25 и $67,25, ближайшее сопротивление расположено на отметке $69 и основное на $70,25.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2286,33 п., снизившись на 0,48%. В текущей ситуации поддержка расположена на отметке 2274 п., закрепление под которой может усилить продажи, ближайшее сопротивление - 2307 п.

В свою очередь поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 127000 п. Локальное сопротивление на данном этапе расположено на уровне 128250п., проход которого снова вернет покупки в инструмент, основное-129500 п.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,72, снизившись на 0,34% по отношению к доллару США на фоне снизившихся цен на нефть. На текущей неделе поддержку курсу национальной валюты будет оказывать налоговый период, пик выплат по которому приходится на четверг.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступает 57 и основным 57,50, основная поддержка расположена на отметке 56.

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