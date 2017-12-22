Теханализ: индекс Мосбиржи MOEX

С 2014 г. индекс растет в канале. В начале 2017 года обновили максимум в районе 2300 п. Разворотная фигура «голова и плечи» спровоцировала коррекцию. В середине июня прокололи 1800 п. в рамках падающего тренда, но движение сразу выкупили. Осенью развился рост, а к началу ноября индекс вышел к 2200 п. Откат слабый, продажи удержали на уровне 2100 п. Отсюда пошла мощная волна роста. На прошлой неделе обновили исторический максимум на 2306 п. Но это пока еще в одной зоне вместе с максимумом января прошлого года. Если это сопротивление не сдержит быков, то индекс может уйти выше.

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Растущий канал от середины июня, от уровня 1800 п. В ноябре индекс резко отрастает от нижней границы канала и касается 2200 п., слегка выйдя за рамки канала. Коррекция формирует понижающийся канал, но уже на уровне 2100 п. продажи хорошо сдерживают. Два импульсных растущих бара с начала этого года инициируют рост. В зоне 2250 – 2300 п. появились попытки продаж. Быки пока хорошо контролируют ситуацию, но уже сам факт появления активных продавцов говорит о том, что возможно сопротивление на текущих уровнях, учитывая, что эта зона совпадает с максимумами прошлого года.

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Индекс находится в зоне максимума прошлого года, немного обновив исторический максимум на прошлой неделе. Вполне возможно, что медведи проявят большую активность, тогда можно присмотреться к коротким продажам с небольшими целями. Длинные позиции можно рассматривать после проторговки текущей зоны.

Торговая идея: "Газпром" GAZP

Растущий канал от сентября прошлого года, от уровня 115 р. В ноябре бумага встретила сопротивление в районе 135 р. Во второй половине декабря медведи предприняли активные действия, но их продажи не смогли продавить цену ниже 130 р. Серия из трех шипов уже говорила о том, что быки стараются быстро реагировать на особо агрессивные продажи. К началу нового года быки собрались с силами и быстро перехватили инициативу. Бумага выросла до 145 р. Недельная консолидация под этим уровнем с поддержкой на 142 р. В середине прошлой недели появились новые покупки, которые протолкнули бумагу до 150 р. Здесь уже появилось два шипа, но не в пользу быков. Похоже, что медведи пробуют организовать сопротивление на этом уровне. Локальная поддержка – 148,5 р. Конфигурация локальных вершин - потенциальная «голова и плечи». Безоткатный рост первых двух декад января, возможно, попробуют остудить. Короткая позиция открывается при пробое локальной поддержки по сценарию реализации фигуры «голова и плечи». Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 148 р.,

2. Тейк-профит: зона 142 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 151,3 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 150,5 р.

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