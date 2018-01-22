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В начале дня ожидается боковое движение на рынке РФ


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон.

Рынок энергоносителей продолжил консолидацию, в результате чего нефть марки Brent сохранила позиции чуть ниже 69 долларов. По итогам торгов пятницы в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,4% соответственно. Однако сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются, снижаясь в пределах 0,1%, что частично нивелирует позитив из-за океана. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленное движение: японский Nikkei225 отступает на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет символические 0,04%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем в начале дня бокового движения российского фондового рынка вблизи уровней пятничного закрытия. В результате индекс МосБиржи сможет удержать позиции в районе 2280 – 3000 пунктов, консолидируясь у исторических максимумов.

С открытия Европы мы не ожидаем существенных изменений в настроениях инвесторов. Отсутствие важной макроэкономической статистики приведет к тому, что основные европейские индексы лягут в дрейф у текущих значений. При этом с середины дня покупки могут возобладать на рынке энергоносителей, где игроков поддержит приверженность договоренностям стран, заключившим соглашение в рамках ОПЕК+, а также ожидание очередной порции статистики по запасам углеводородов в Штатах. Это, в свою очередь, может привести к попыткам нашего рынка возобновить рост и подняться выше 2300 пунктов.

Во второй половине торгов, в отсутствие важной макроэкономической статистики из-за океана, основное внимание игроков будет уделено публикации отчетности американских компаний, среди которых мы выделим данные от Halliburton, что определит динамику американских индексов на открытии торгов и скажется на наших акциях. 

На валютной секции Московской биржи, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей, мы ожидаем некоторого укрепления рубля. Основным поводом к спросу на рублевую ликвидность станет приближение пика налоговых выплат, который приходится на 25 января. Это приведет к повышенному предложению валюты со стороны экспортеров и может поспособствовать подъему российской валюты. Так, уже в первые минуты доллар может уйти ниже 56,7 рубля. В дальнейшем, на фоне возобновления роста цен на нефть, можно ожидать сохранения «медведями» инициативы в своих руках, в результате чего к концу сессии американская валюта может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей.

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