В начале дня ожидается боковое движение на рынке РФ

Рынок энергоносителей продолжил консолидацию, в результате чего нефть марки Brent сохранила позиции чуть ниже 69 долларов. По итогам торгов пятницы в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,4% соответственно. Однако сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются, снижаясь в пределах 0,1%, что частично нивелирует позитив из-за океана. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленное движение: японский Nikkei225 отступает на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет символические 0,04%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем в начале дня бокового движения российского фондового рынка вблизи уровней пятничного закрытия. В результате индекс МосБиржи сможет удержать позиции в районе 2280 – 3000 пунктов, консолидируясь у исторических максимумов.

С открытия Европы мы не ожидаем существенных изменений в настроениях инвесторов. Отсутствие важной макроэкономической статистики приведет к тому, что основные европейские индексы лягут в дрейф у текущих значений. При этом с середины дня покупки могут возобладать на рынке энергоносителей, где игроков поддержит приверженность договоренностям стран, заключившим соглашение в рамках ОПЕК+, а также ожидание очередной порции статистики по запасам углеводородов в Штатах. Это, в свою очередь, может привести к попыткам нашего рынка возобновить рост и подняться выше 2300 пунктов.

Во второй половине торгов, в отсутствие важной макроэкономической статистики из-за океана, основное внимание игроков будет уделено публикации отчетности американских компаний, среди которых мы выделим данные от Halliburton, что определит динамику американских индексов на открытии торгов и скажется на наших акциях.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей, мы ожидаем некоторого укрепления рубля. Основным поводом к спросу на рублевую ликвидность станет приближение пика налоговых выплат, который приходится на 25 января. Это приведет к повышенному предложению валюты со стороны экспортеров и может поспособствовать подъему российской валюты. Так, уже в первые минуты доллар может уйти ниже 56,7 рубля. В дальнейшем, на фоне возобновления роста цен на нефть, можно ожидать сохранения «медведями» инициативы в своих руках, в результате чего к концу сессии американская валюта может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей.