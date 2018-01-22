FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль: в узком диапазоне


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В конце минувшей недели торговая активность на российском валютном рынке продолжила снижаться; в пятницу оборот в паре доллар/рубль на ММВБ сократился до 3,4 млрд долл.

Ценовая волатильность также снизилась: открывшись на уровне 56,5, в течение дня рубль медленно терял в цене, завершив сессию на отметке 56,72 (−0,4%). Коррекция в нефти, начавшаяся в середине недели, в пятницу усилилась, и по итогам торгов баррель Brent подешевел на 1,0% (до 68,61 долл.), несмотря на позитивные новости из США, где за последнюю неделю численность буровых установок сократилась на пять единиц. Определенное давление на нефтяные котировки, вероятно, оказал ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, по оценкам которого в краткосрочной перспективе среднесуточная добыча нефти в США превысит 10 млн барр. – больше, чем ожидалось. Таким образом, по объему добычи США опередят Саудовскую Аравию и Россию.

Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно: южноафриканский ранд и бразильский реал в пятницу укрепились на 0,5–0,6%, в то время как турецкая лира ослабла на 1,4% на опасениях, связанных с ростом геополитической напряженности.

Между тем для российских компаний в этот четверг наступает срок уплаты ключевых налогов (НДС и НДПИ), в связи с чем в ближайшие дни, скорее всего, возрастет объем продажи валютной выручки экспортерами. Это должно оказать поддержку рублю.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ