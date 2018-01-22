Рубль: в узком диапазоне

Ценовая волатильность также снизилась: открывшись на уровне 56,5, в течение дня рубль медленно терял в цене, завершив сессию на отметке 56,72 (−0,4%). Коррекция в нефти, начавшаяся в середине недели, в пятницу усилилась, и по итогам торгов баррель Brent подешевел на 1,0% (до 68,61 долл.), несмотря на позитивные новости из США, где за последнюю неделю численность буровых установок сократилась на пять единиц. Определенное давление на нефтяные котировки, вероятно, оказал ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, по оценкам которого в краткосрочной перспективе среднесуточная добыча нефти в США превысит 10 млн барр. – больше, чем ожидалось. Таким образом, по объему добычи США опередят Саудовскую Аравию и Россию.

Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно: южноафриканский ранд и бразильский реал в пятницу укрепились на 0,5–0,6%, в то время как турецкая лира ослабла на 1,4% на опасениях, связанных с ростом геополитической напряженности.

Между тем для российских компаний в этот четверг наступает срок уплаты ключевых налогов (НДС и НДПИ), в связи с чем в ближайшие дни, скорее всего, возрастет объем продажи валютной выручки экспортерами. Это должно оказать поддержку рублю.