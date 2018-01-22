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Индекс Мосбиржи вновь попробует закрепиться выше 2300 пунктов на фоне растущей нефти


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Российский рынок провёл прошлую неделю в достаточно позитивном настроении.

Индекс МосБиржи смог преодолеть отметку в 2300 пунктов, установив новый исторический максимум. Безусловно, что позитивный внешний фон, включая сильные данные по Китаю, способствовали наступлению «быков». Однако закрепление выше отметки 2300 пунктов пока было отложено.

К концу недели нефть пришла с потерями, да и внешний фон уже не был столь однозначно позитивным. Пока сложно говорить о том, что рынок имеет все шансы закрепиться выше отметки 2300 пунктов. Более того, существенный рост объёмов и замедление динамики повышения могут говорить о значительном числе участников торгов, желающих зафиксировать прибыль. Поэтому по многим бумагам покупки уже кажутся не столь разумными.

Если же говорить о рубле, то его положение во многом определяется действиями Минфина, который ежедневно тратит до 15,1 млрд рублей на покупку валюты. Это фактически вымывает с рынка всю свободную валютную ликвидность, что и не позволяет рублю укрепляться.

Стоимость барреля удерживается выше 3900 рублей, а это довольно высокая цена, которая позволит Минфину и дальше получать сверхдоходы, которыми он сможет регулировать курс.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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