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Рынок акций РФ и рубль начнут неделю малыми изменениями


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов. Рынки ждут новых сигналов для движения.

 

Ожидается открытие рынка с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2285-2290, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2280 и 2270, а в качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2300 и 2310, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После нейтрального открытия индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации вблизи отметки 2290. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, влияние которого на локальный рынок можно оценить как нейтральное", - добавил он.

На валютном рынке, с позиций технического анализа, возможен некоторый период консолидации курса в диапазоне 56,5-57 по паре доллар-рубль, оценил Антон Старцев из компании "Олма".

На сегодняшний день актуальным диапазоном для пары доллар/рубль является коридор 56,4-57, для евро/рубль - 69-69,6, оценил Роман Ткачук из компании "Альпари".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов повысились в пределах 0,5%.

Азиатские биржи с утра росли в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 - на 0,03%, шанхайский SSE Composite - на 0,3%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались в пределах 0,15%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 68,7 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2223 доллара против 1,2256 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию пятницы снизился по индексам, хотя с утра он обновил исторический максимум по индикатору Мосбиржи и локальный - по РТС.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,48% - до 2286,33 пункта, индекс РТС - на 0,65%, до 1270,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 0,2 рубля - до 56,72 рубля, евро - на 0,26 рубля, до 69,39 рубля.

 

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