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Мнения аналитиков

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Рост потребления в РФ замедлится в 2018 году


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
В 2017 году потребление населения снова стало обеспечивать существенный вклад в рост экономики: за 9М17 оно выросло на 4,1%, превысив самые оптимистичные ожидания, а по итогам 2017 года его рост должен составить около 4,3%.

Тем не менее мы полагаем, что в 2018 году потребление будет расти медленнее. При этом должна улучшиться динамика чистого экспорта, и, по нашим прогнозам, благодаря этому рост ВВП в 2018 году будет на уровне 1,9% против 1,6% в 2017 году. 

Потребление в 2017 году росло на фоне снижения доли сбережений. В прошлом году россияне увеличили долю заимствований, и в результате коэффициент сбережений уменьшился примерно до уровней 2014 года. По нашим оценкам, реальный располагаемый доход за 9М17 почти не изменился по сравнению с 9М16.

Рост потребления замедлится в 2018 году. Мы ожидаем, что коэффициент сбережений в 2018 году стабилизируется, а это значит, что потребление будет расти примерно теми же темпами, что и реальный располагаемый доход (по нашим прогнозам, рост составит около 3%).

Улучшение динамики чистого экспорта будет стимулировать экономику в текущем году. Вклад чистого экспорта в ВВП будет "менее негативным", чем в 2017 году. Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, по-видимому, продолжит расти быстрыми темпами, тогда как рост импорта замедлится, поскольку потребление будет расти медленнее.

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