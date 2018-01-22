Рост потребления в РФ замедлится в 2018 году

Тем не менее мы полагаем, что в 2018 году потребление будет расти медленнее. При этом должна улучшиться динамика чистого экспорта, и, по нашим прогнозам, благодаря этому рост ВВП в 2018 году будет на уровне 1,9% против 1,6% в 2017 году.

Потребление в 2017 году росло на фоне снижения доли сбережений. В прошлом году россияне увеличили долю заимствований, и в результате коэффициент сбережений уменьшился примерно до уровней 2014 года. По нашим оценкам, реальный располагаемый доход за 9М17 почти не изменился по сравнению с 9М16.

Рост потребления замедлится в 2018 году. Мы ожидаем, что коэффициент сбережений в 2018 году стабилизируется, а это значит, что потребление будет расти примерно теми же темпами, что и реальный располагаемый доход (по нашим прогнозам, рост составит около 3%).

Улучшение динамики чистого экспорта будет стимулировать экономику в текущем году. Вклад чистого экспорта в ВВП будет "менее негативным", чем в 2017 году. Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, по-видимому, продолжит расти быстрыми темпами, тогда как рост импорта замедлится, поскольку потребление будет расти медленнее.