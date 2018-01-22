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Денежный рынок: Казначейство проведет четыре депозитных аукциона


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Пятничная сессия на денежном рынке прошла спокойно.

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа почти не изменилась, составив 6,62% (−3 бп), в то время как закрытие опять произошло ниже (6,23%). Ближний и средний сегменты кривой NDF сместились вниз на 4–6 бп, дальний – на 2 бп. Ставки кросс-валютных и процентных свопов в основном остались на прежних уровнях.  Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ, в течение всей недели державшиеся в пределах 6,7–6,9%, также практически не изменились. Ставка RUONIA в четверг немного выросла, составив 7,07% (+9 бп).

Спрос на предоставляемую регуляторами ликвидность продолжает снижаться, и в основном банки лишь пролонгируют ранее привлеченные обязательства. Очередной депозитный аукцион Федерального казначейства, предложившего 350 млрд руб. к размещению на 70 дней, в пятницу был отменен ввиду отсутствия заявок. Между тем на этой неделе Казначейство запланировало четыре депозитных аукциона, три из которых – в рублях, а еще один (в четверг) – валютный на сумму 1,0 млрд долл., которая будет предложена к размещению на 12 дней. Отметим, что на этой неделе наступает срок погашения ранее размещенных депозитов Казначейства на 185 млрд руб., в то время как все обязательства по валютным депозитам банки уже погасили.

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