Денежный рынок: Казначейство проведет четыре депозитных аукциона

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа почти не изменилась, составив 6,62% (−3 бп), в то время как закрытие опять произошло ниже (6,23%). Ближний и средний сегменты кривой NDF сместились вниз на 4–6 бп, дальний – на 2 бп. Ставки кросс-валютных и процентных свопов в основном остались на прежних уровнях. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ, в течение всей недели державшиеся в пределах 6,7–6,9%, также практически не изменились. Ставка RUONIA в четверг немного выросла, составив 7,07% (+9 бп).

Спрос на предоставляемую регуляторами ликвидность продолжает снижаться, и в основном банки лишь пролонгируют ранее привлеченные обязательства. Очередной депозитный аукцион Федерального казначейства, предложившего 350 млрд руб. к размещению на 70 дней, в пятницу был отменен ввиду отсутствия заявок. Между тем на этой неделе Казначейство запланировало четыре депозитных аукциона, три из которых – в рублях, а еще один (в четверг) – валютный на сумму 1,0 млрд долл., которая будет предложена к размещению на 12 дней. Отметим, что на этой неделе наступает срок погашения ранее размещенных депозитов Казначейства на 185 млрд руб., в то время как все обязательства по валютным депозитам банки уже погасили.