MSCI принял во внимание второй этап SPO "Магнита"

Индексный провайдер MSCI объявил о том, что увеличит количество акций MGNT LI с 472.8 млн до 509.6 млн, и одновременно снизит коэффициент FIF (Foreign Inclusion Factor – оценка количества бумаг в свободном обращении, округленная вверх до ближайшего значения, кратного 5%) до 0.70 с 0.75. Изменение вступит в силу после закрытия рынка 23 января.
Изменение согласуется с результатами второго этапа прошедшего недавно SPO (предложение прав и отрытая подписка), поскольку объем акций Магнита в свободном обращении опустился ниже 70%, а вновь размещенные акции теперь тоже берутся в расчет общего количества бумаг. Чистый эффект от действий MSCI является незначительным вследствие того, что количество акций, скорректированное с учетом FIF (и, соответственно, вес компании в индексе), вырастет всего на 0.6%.
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