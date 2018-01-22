Долговой рынок: в лидерах - металлурги и телекомы

Последние составили 9,3 млрд руб., что на треть ниже среднедневных значений за неделю. Минимальный рост котировок демонстрировали выпуски с дюрацией до года и от 3 лет, тогда как на среднем участке кривой наблюдались умеренные распродажи.

Лидерами пятницы оказались сектора металлургии и телекомов, чьи выпуски подорожали в среднем на 0,6% и 0,7% соответственно. В первом практически весь торговый оборот пришелся на выпуск ЧТПЗ 1P1 (+0,7%), а в телекоммуникационном сегменте – на заем СистемБ1P1 (+0,8%). Банковский сектор находился под давлением, и соответствующие выпуски потеряли в среднем по 0,8%. Аутсайдерами оказались бумаги ТКБ-С04 и ОткрФКБОП3 (-2,4% и -1,9% соответственно).

На рынке внутреннего госдолга единой динамики выявлено не было, и котировки большинства ОФЗ остались вблизи уровней открытия. Торговые обороты находились на среднем за месяц уровне и составили 16,3 млрд руб. Из отдельных серий стоит отметить ОФЗ-26215 и 52001 (+0,2%).

На внешнем рынке корпоративного долга стоит отметить снижение котировок евробондов РЖД и Сбербанка на 7-10 б.п. Рост котировок на 50 б.п. показали выпуски Газпромбанка.



