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На этой неделе с учетом слабого доллара отдаем предпочтение иене по сравнению с евро


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Во второй половине минувшей недели доллар стабилизировался. В ближайшей перспективе в центре нашего внимания будет рынок казначейских облигаций США: 10-летние бумаги приблизились к важному максимуму.

Преодолев в начале этого месяца рубеж в 2,50%, в пятницу рассматриваемая бумага завершила торги выше 2,63%, на самом высоком уровне с марта прошлого года. В том случае если и этот рубеж не устоит, то доходности могут вырасти до 3%. Напомним, наиболее тесную прямую корреляцию с доходностью 10-летних КО США демонстрируют пары USD/JPY и USD/CHF; за ними следуют USD/AUD и USD/NZD. По рублю, напротив, практически никакой корреляции не наблюдается.

На этой неделе в центре нашего внимания будет три главных события: заседания Банка Японии (завтра) и ЕЦБ (в четверг), а также публикация данных по ВВП США за 4К17 (в пятницу). Инвесторы будут внимательно следить за любыми признаками, свидетельствующими о возможном рассмотрении Банком Японии и ЕЦБ стратегии выхода из реализуемых программ количественного смягчения. Впрочем, появление таких признаков маловероятно, т. к. они могут вызвать крайне резкую реакцию рынка. Глава ЕЦБ Марио Драги может подобрать такие формулировки, которые будут способствовать ослаблению евро.

Торги на этой неделе начинаются с осмысления негативного новостного потока относительно политических событий в США: некоторые американские госучреждения приостановили свою работу - впервые с 2013 года. В еврозоне события развиваются в более позитивном ключе: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласилась начать официальные переговоры с канцлером Ангелой Меркель, цель которых - сформировать новую правящую коалицию. 

На этой неделе с учетом слабого доллара мы отдаем предпочтение иене по сравнению с евро. Риск заключается в том, что во время своего выступления в четверг Марио Драги может с помощью вербальных интервенций способствовать ослаблению единой европейской валюты. Если этого не произойдет, то пара EUR/USD может протестировать 1,23.


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