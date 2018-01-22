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Нефть и консервативная политика Минфина сжали дефицит до 66% от плана


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
В пятницу Минфин опубликовал предварительный отчет об исполнении Федерального бюджета за 2017 г.

Оценка дефицита составила 1,34 трлн руб. (1,4% ВВП), т.е. меньше, чем цифра, ранее озвученная Счетной палатой (1,8-1,9% ВВП), и заметно ниже, чем плановый дефицит бюджета (2,0 трлн руб., или 2,2% ВВП). Улучшить ситуацию с государственными финансами удалось, прежде всего, за счет сверхплановых доходов (+370 млрд руб.): помогли более высокая рублевая цена нефти (+177 млрд руб.), а также оживление экономической активности и усиление налогового администрирования (+192 млрд руб.). Кроме того, поддержку оказало и сокращение плановых расходов (-300 млрд руб.). 

Это позволило снизить фактические траты суверенных фондов, а основным источником финансирования дефицита выступили чистые заимствования через ОФЗ (1,12 трлн руб.). Ранее Минфин сообщал о том, что средства Резервного фонда были сконвертированы полностью (994 млрд руб.), а средства ФНБ – на 622 млрд руб. При этом накопленный объем валютных интервенций Минфина восполнил часть этих средств (828 млрд руб.), и в результате чистый объем использованных средств фондов за 2017 г. составил 788 млрд руб. Однако, судя по данным отчета об исполнении бюджета Минфина, из них реально потрачено оказалось лишь 306 млрд руб. Таким образом, оставшийся объем сконвертированных средств (482 млрд руб.) остался на счетах Правительства.

Минфин имеет все шансы завершить 2018 г. с дефицитом бюджета, близким к нулю, с учетом высоких цен на нефть. По нашим расчетам, при цене нефти Urals в 50 долл./барр. расходы (при условии их роста лишь на величину дополнительных ненефтегазовых доходов) превысят доходы лишь на 300 млрд руб.

При этом, значительное снижение дефицита не сокращает притока ликвидности в систему: из-за нового бюджетного правила рублевая ликвидность будет поступать как за счет покупок валюты Минфином, так и за счет конвертации средств ФНБ внутренней проводкой (учитывая, что часть средств уже, вероятно, сконвертирована, по данному каналу поступления ликвидности могут оказаться меньше). 


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