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Доходность 10-летних UST приостановила рост около 2,65% после заметного скачка на прошлой неделе


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
В конце прошлой недели разногласия между республиканцами и демократами относительно иммиграционной политики так и не удалось разрешить: Д. Трамп и республиканцы не намерены возвращаться к вопросу по нелегальным иммигрантам (президент предлагает их выслать из страны), пока не будет принят законопроект о продлении финансирования Правительства (по крайней мере, до 8 февраля).

В результате в субботу финансирование было частично приостановлено. Учитывая, что сам по себе вопрос, из-за которого работа госорганов приостановлена, не является критически важным (он затрагивает жизнь лишь 800 тыс. человек, которые приехали в США еще детьми нелегально), можно сделать вывод о том, что в США продолжается политический кризис, и демократы, которым не удалось воспрепятствовать налоговой реформе, сейчас пытаются восстановить политические очки. В этой связи открытым остается вопрос, как далеко готовы зайти политические элиты в своем противостоянии: Д. Трамп предложил поменять законодательство для принятия бюджета, чтобы избежать таких тупиковых ситуаций в будущем, однако для этого может потребоваться длительный период остановки работы Правительства (сейчас, например, критически важные госорганы, такие как охрана аэропортов, таможня все еще продолжают функционировать). Финансовые рынки (фьючерсы на S&P котируются снижением всего на 0,15% в сравнении с закрытием пятницы) пока не придают большого значения очередной внутриполитической эскалации, предполагая, что в ближайшее время компромисс все же будет найден. Доходность 10-летних UST приостановила рост на уровне YTM 2,65% после заметного скачка на прошлой неделе. 

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