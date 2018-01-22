Офлайн-магазин будет приносить Amazon $15 млн в год

Amazon Go работал в бета-режиме уже больше года, обслуживая сотрудников компании из штаб-квартиры в Сиэтле. Особенностью этой торговой точки является отсутствие кассиров, однако на сегодня обслуживать такой магазин в разы дороже, чем традиционную торговую точку, хотя Amazon делает ставку на снижение расходов в ближайшие пять лет.

Расходы на персонал вторая по величине статья расходов, а при эффективно созданной системе слежения и оплаты товаров Amazon увеличит маржинальность магазинов с 1–3% до 10–12%. В Go установлено 90–110 обычных RGB-камер. Однако в них используется дорогое программное обеспечение, обеспечивающее компьютерное зрение, машинное обучение и слежку за объектами.

Площадь магазина — 550 кв. м, и это размер обычного мини-маркета. Я считаю, что Amazon в будущем не только будет расширять сеть магазинов Go, но и использует применяемую технологию в магазинах Whole Foods. В обозримом будущем компания также сможет давать данную технологию в лизинг. Это обеспечит интернет-ритейлеру двойной экономический эффект, позволив ему зарабатывать не только на аренде, но и на обработке транзакций, маржинальность которых составляет 35–40%.

Amazon Payments не самый удачный проект Amazon, потому что не получил большого распространения из-за жесткой конкуренции со стороны Visa, PayPal, Square, Adeyn и других. Однако с развитием высокомаржинальных технологических магазинов Amazon сможет убедить розничные сети внедрять Amazon Payments в их систему. Таким образом, только на одном проекте Amazon ежегодно сможет зарабатывать порядка $20 млрд в виде платежей от аренды своих технологических магазинов. Впрочем, пока вышеописанная стратегия не реализована, магазин компании будет приносить не более $15 млн в год с маржинальностью в 4%. Поскольку целевая цена по Amazon в $1250 уже была достигнута, с учетом распространения технологических магазинов я повысил ее до $1670.