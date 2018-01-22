Также в минувшие выходные состоялась встреча ОПЕК+, на которой стороны соглашения сошлись во мнении о необходимости и дальше придерживаться достигнутых договоренностей, чтобы достичь баланса спроса и предложения. Важным итогом встречи стало заявление о желании ОПЕК+ расширить список участников соглашения. Последний пункт, на наш взгляд, не случаен: ограничение добычи одними странами при росте цен и потребления приводит к падению их рыночной доли. Но чем шире коалиция, тем меньше приходится страдать каждому из участников.

Другой вопрос, насколько быстро будет расти добыча в странах вне соглашения. Наибольший вклад вносит рост добычи в США, где, несмотря на периодические просадки, вызванные погодой или стихийными бедствиями, добыча продолжает ползти вверх, обновив в конце прошлого года 30-летний максимум.

Спрос на золото с начала года растет, цена за унцию выросла на 2,3, причем этому не мешает ни усиление ожиданий повышения ставки ФРС, ни рост доходностей казначейских облигаций. Судя по тому, что объем золота в физических ETF продолжает расти, инвесторы продолжают накапливать защитные активы. Все-таки, несмотря на продолжающееся ралли в рисковых активах, у части инвесторов появляются справедливые опасения, что когда-нибудь оно закончится, а значит, полезно иметь и запас защитных активов.

Индекс промышленных металлов LME за неделю снизился на 1,2%. Медь снизилась на 2,1%, алюминий – на 0,21%. Цена на сталь за неделю выросла на 1%, на олово – на 1,45%. На неделе вышли хорошие данные по ВВП Китая, он вырос на 6,8%, что выше прогноза аналитиков на 0,1% и служит хорошим сигналом для рынка металлов и мировой экономики в целом.