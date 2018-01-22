По отчету CFTC, в драгоценных металлах наблюдается наращивание количества коротких позиций. Сенат США не одобрил законопроект о финансировании правительственных операций, что привело к приостановке работы американского правительства впервые с 2013 г. и попытке объявить Д. Трампу импичмент. Тем не менее работа над законопроектом продолжается и к 8 февраля должен быть принят законопроект о временном финансировании правительства. Запасы в золотых ETF-фондах подросли, запасы в ETF-фондах остальных драгоценных металлов не изменились.

По данным ЦБ РФ, в декабре 2017 г. было приобретено в резерв 9,3 тонны золота, а золотой резерв увеличился до 1838,2 тонны или 17,7% от всех международных резервов. За 2017 г. в золотой резерв было приобретено 223,9 тонны золота. Цены на драгоценные металлы на SGE понизились, объёмы торгов остаются высокими. Курс юаня к доллару США укрепляется. Перед китайским новым годом отмечается рост спроса на золото, а премии на поставку золота на внутреннем рынке выросли до $8/унция. Спрос на физический металл немного подрос в преддверии китайского нового года и небольшого снижения цен. Премии на поставку золота в Сингапуре составили $0,6-0,8/унция, в Гонконге – $0,5/унция, не изменившись к позапрошлой неделе. Дисконты на поставку золота в Токио выросли до $1/унция, в Индии расширились до $5/унция в ожидании снижения импортной пошлины в феврале текущего года.

Цены на золото понижались к уровню $1328, после чего восстановились к уровню $1332. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1291, уровни сопротивления – $1340-1352.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню $16,96, после чего подросли к уровню $17,04. Отношение золота к серебру составляет 78,22 пункта. Отношение платины к серебру составляет 59,65 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,96-16,75, уровни сопротивления – $17,12-17,25.

Цены на платину в корреляции с рынком золота вновь восстановились к уровню $1023, после чего немного откорректировались вниз. Спред между золотом и платиной составляет $318/унция. Спред между платиной и палладием сузился до $92/унция. Акции компании Lonmin упали до исторического минимума под влиянием сообщения о 65%-м падении прибыли. Ближайшие уровни поддержки в платине – $1015-992, уровни сопротивления – $1022-1032.

Цены на палладий после восстановления к уровню $1108 вновь понизились к уровню $1091. Растущий тренд демонстрирует все больше признаков слома.

Тем не менее запасы на бирже COMEX и в палладиевых ETF-фондах продолжают снижаться, а статистика фиксирует растущие третий год потоки палладия с Запада на Восток. Поставки металла из Великобритании в Гонконг за первые 11 месяцев 2017 г. выросли более чем на 10% от уровня 2016 г. Инвестиционные фонды в Лондоне, в которых хранятся крупные запасы палладия, в то же время наблюдали значительные оттоки, потенциально подпитывающие таких потребителей металла, как автопроизводители, в Азии. ETF Securities, которая управляет крупнейшими палладиевыми фондами в Нью-Йорке и Лондоне, в прошлом году изъяла почти 7 тонн металла из хранилищ в Великобритании. Высокая премия делает выгодными поставки из Лондона и Цюриха в Китай или Гонконг. Премии в Гонконге в 3 кв. 2017 г. составляли $12-15/унция против $5-6/унция в настоящее время. По заявлениям трейдеров, металл в основном покупается для промышленного использования. При этом достаточно большое количество металла накапливается в запасах, не уходя в непосредственное потребление. Сообщается также, что хранение металла в Гонконге в целом дешевое, поэтому палладий, находящийся тут, может храниться долгое время, не выходя в рынок. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1080-1060, уровни сопротивления – $1100-1120.