Четыре фактора в пользу укрепления рубля

При этом пара доллар/рубль осталась торговаться в ценовом диапазоне 56,20-57 руб., а пара евро/рубль – в диапазоне 68,90 – 69,60 руб.

Настроения участников рынка к российской валюте сохраняются позитивные, так как в понедельник доллар США продемонстрировал слабость к основным валютам на рынке форекс, а нефть вновь превысила уровень $69 за баррель.

Американская валюта находилась под давлением из-за приостановки в субботу работы правительства США. Из последних новостей стало ясно, что президент Дональд Трамп подписал законопроект о возобновлении работы правительства США, после того как демократы проголосовали за его временное финансирование.

В воскресенье, 21 января, в столице Омана Маскате состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Страны ОПЕК+ сохранили условия сделки о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Рынок проигнорировал само решение, но инвесторы обратили внимание на то, что в 2019 году между участниками сделки может быть заключен новый тип соглашения. Об этом сказал министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

Во вторник, 23 января, нефть смеси Brent стоит $69,36 за баррель. Доллар в Азии торгуется в небольшом плюсе ко всем основным валютам, кроме японской йены. Спрос на ОФЗ сохраняется высокий. Это подтверждается ежедневным ростом индекса RGBI. На 25-29 января приходится пик налоговых выплат. Российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Позитивных факторов для рубля предостаточно, чтобы курс доллара остался торговаться ниже отметки 57 руб. за «американца». На таком внешнем фоне курс доллара может вновь отступить к нижней границе диапазона 56,20-57,00 руб. По паре евро/рубль ожидается незначительное укрепление до 69 руб. за евро.