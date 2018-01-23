Будет ли у инвесторов мотивация к покупке акций?

На прошлой неделе я писал о том, что на графике нефти (Brent) есть две технические поддержки 68,3 и 65,5. Первую цель «медведи» достигли, а для достижения второй у них нет сил. Мировая экономика выздоравливает – прогнозы по спросу благоприятны, поэтому победительница конкурса Мосбиржи ЛЧИ-2017 Smeshinka продолжает удерживать «длинные позиции» по нефтяным контрактам. Последняя информация свежая, но если цены достигнут отметки 70 она задумается о продаже.

Кстати, о прогнозах по мировой экономике… Вчера МВФ выпустил последнюю оценку роста мирового ВВП и дал сильно «бычий» прогноз. По оценкам МВФ, мировая экономика в 2017 году выросла на 3,7%, а на 2018 и 2019 гг. МВФ прогнозирует рост на 3,9%. «Ускорение темпов экономического роста происходит повсеместно. Особенно сильные позитивные сюрпризы имеют место в Европе и Азии», – сообщил МВФ. Прогнозы на 2018 и 2019 годы были повышены на 0,2 пп, а среди причин такого пересмотра МВФ отметил увеличение потенциала роста мировой экономики и ожидающееся влияние недавно принятого закона о налоговой реформе в США.

Динамику «хуже рынка» вчера показали акции «Норильского никеля». Удивляться не приходится – на графике этих акций «медвежья» техническая картина, к тому же цены на никель забуксовали под отметкой 13000.

Фондовый рынок США вчера закрылся ростом. Ранее в ходе торговой сессии биржевые индексы понизились, но затем, когда конгрессменам удалось договориться о продлении финансирования работы правительства, рынок перешёл к росту. По итогам торгового дня индекс S&P-500 вырос на 0,81% - до рекордных 2832,97. Среди секторальных субиндексов самую сильную динамику показали энергетика и телекоммуникации. Nasdaq Composite тоже дошел до самого высокого уровня в истории, повысившись на 0,98% до 7408,03. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,55% и закрылся на рекордных за всю историю 26214,60.

«Рынок уже много раз проходит через подобные ситуации, и его участники понимали, что республиканцы и демократы договорятся», – сказал инвестиционный директор в Penn Mutual Asset Management Марк Хеппенсталль. Сенаторы согласились принять краткосрочное компромиссное постановление, в рамках которого правительственное финансирование будет продлено до 8 февраля.

Также инвесторы продолжают следить за выходом корпоративной отчетности по прибыли. В понедельник Halliburton опубликовала свои показатели по прибыли, которые превысили ожидания. По итогам понедельника, акции компании выросли в цене на 6,40%. Сезон отчетности начался хорошо. По данным за пятницу, среди компаний из индекса S&P 500, которые уже опубликовали свои финансовые результаты, у 68% превысили ожидания показатели по прибыли и у 85% превысили ожидания показатели по продажам, согласно данным FactSet. Более того, из 27 компаний из S&P 500, отчитавшихся на прошлой неделе, ни у одной не были понижены прогнозы по EPS на следующий квартал (первый квартал 2018 года), а это очень необычно, отметил в своей заметке CEO The Earnings Scout Ник Райх.

После закрытия торгов отчиталась Netflix.После закрытия торгов акции Netflix сильно поднялись в цене, прибавив около 9%, после того как компания опубликовала отчет по прибыли. Компания продемонстрировала гораздо более резкое увеличение числа подписчиков, чем ожидали участники рынка. Прогнозы на первый квартал тоже сильно положительно удивили рынки. Как результат, рыночная капитализация компании в понедельник после закрытия торгов впервые превысила $100 млрд.

Интересно, что будет с индексом S&P-500 дальше. В конце 2017 года инвестдома давали прогнозы на его рост за год на 6-8%. Правда, были более оптимистичные оценки - Дэвид Костин, главный стратег рынкам капитала в Goldman Sachs считал, что в случае прохождения налоговых реформ индекс вырастет на 11%. За первые три недели января индекс вырос на 6%. «План» от Костина выполнен на 50%.

Интересно будет взглянуть на индекс S&P-500, когда план будет выполнен на 100%. Будет ли у инвесторов мотивация к покупке акций? Когда в институте я проходил практику и работал стерженщиком ручной формовки на одном из литейных заводов, рабочие после выполнения плана на 100% ломали конвейер, на котором стержни заезжали в печь, и шли отдыхать. Администрация закрывала на это глаза. Стимула работать после выполнения плана не было - здоровья дороже.