"Быки" в нефти готовы к новому походу

Никто больше не говорит о вероятности преждевременного сворачивания сделки ОПЕК+. Настроения на этот счет переменились, когда стало понятно, что американские добывающие компании совсем не дремлют и качают нефти столько, сколько считают нужным. Запасы черного золота внутри стратегического резерва тоже увеличиваются: к 19 января, по данным SPR, запасы выросли до 664,5 млн баррелей (+0,3 млн баррелей), и это рекордный уровень за три месяца. Сами по себе показатели запасов находятся вблизи максимумов 13 лет и могут продолжать расти.

Еженедельные отчеты по запасам в США нефти и нефтепродуктов сохраняют сложившуюся тенденцию. Сегодня вечером будет представлен обновленный отчет Американского института нефти, в котором, вероятно, будет видно снижение запасов черного золота на 2-3 млн баррелей с одновременным ростом запасов бензина и дистиллятов (дизель и судовое топливо) на 1,5-3,5 млн баррелей.

Из этого довольно поверхностного списка значимых катализаторов рынок все равно выбирает то, что по душе. Если Саудовская Аравия вместе с Россией считают, что искусственные рамки соглашения по заморозке нефтяной добычи должны работать до 2019 года, значит так тому и быть. Это нравится «быкам» и это хорошо заметно по ценам.

Ближайшая цель локального подъема нефтяных котировок находится на отметке $69,85 за баррель Brent. После повторного штурма $70 за бочку актуализируется цель на уровнях $70,50-$72 за баррель. Выше - вряд ли.