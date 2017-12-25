Теханализ: нефть Brent

В середине 2014 г. поддержку пробили. Две сильные падающие волны. Вторая – во второй половине 2015 г. – почти до $25. Быстрый разворот с ростом до $50. С июня 2016 г. до июня 2017 г. – волатильная торговля, но со смещением вверх. С июля прошлого года, идет мощный трендовый рост. Достигли $70, и пока наблюдается некоторая пауза. Хороший уровень для отката. Но если этого не произойдет, то прорыв сопротивления откроет дорогу $80.

График Поделиться

Твитнуть

Поделиться График

Растущий канал от середины июля, от уровня $45. Коррекций заметных нет. Вместо них – длительные консолидации в боковике. Последний такой формат был в диапазоне $61-64 в ноябре – декабре прошлого года. К концу декабря диапазон раскрывают вверх, и нефть растет до $70. Медведям пока удалось снизить цену до $68. Здесь может быть локальная поддержка, после прорыва которой нефть может снизиться в район $65. Правда, на пути может возникнуть дополнительная поддержка в зоне нижней границы растущего канала.

График Поделиться

Твитнуть

Поделиться График

Нефть натолкнулась на сопротивление в районе $70. Пока медведям удалось сделать небольшой откат. Краткосрочно, короткие позиции можно пробовать открывать при прорыве локальной поддержки $68,5 с целью до $67.

Торговая идея: МТС MTSS

В середине декабря бумага оттолкнулась от поддержки на 245 р. Первая волна роста закончилась шипом, который почти достал сильную зону сопротивления в районе 295 р. В третьей декаде декабря цена скорректировалась до 272 р. С начала этого года стартовала новая волна покупок. В середине января бумага чуть глубже вошла в зону сопротивления. Двойная вершина на часовом графике раскрылась, и цена снизилась до 285 р. На прошлой неделе быки стали выкупать продажи и перешли в активные покупки. Вчера бумага опять прошла 295 р. и остановилась на сопротивлении недельной давности, в районе 298 р. В середине дня пройти выше не удалось, а к концу торгов бумага слегка откатилась от сопротивления. Если быки не удержат 295 р., то может развиться коррекция, так как, технически, позиции медведей на сопротивлении будут усиливаться. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 294 р.,

2. Тейк-профит: зона 280 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 300,8 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 298 р.

График Поделиться

Твитнуть

Поделиться График