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Иностранные держатели ОФЗ не спешат фиксировать прибыль


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские фондовые индикаторы по итогам торгов в понедельник установили новые рекорды, индекс широкого рынка S&P 500 завершил торговую сессию понедельника на отметке 2832,97 на продолжающемся оптимизме по поводу перспектив мировой экономики и роста прибылей компаний, 80 финансовых результатов которых будут опубликованы на текущей неделе.

В свою очередь временное преодоление разногласий в Сенате позволило законотворцам договориться о краткосрочном финансировании правительства до 8 февраля.

Сегодня в Давосе стартует Всемирный экономический форум, принять участие в котором планирует Дональд Трамп. Помимо американского президента на саммите выступят лидеры Германии, Великобритании Италии, также планируется встреча главы Минэнерго Новака с  министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,65%, закрывшись на отметке $69,20 на фоне министерской встрече ОПЕК, прошедшей в эти выходные в Омане, где ключевые игроки - Россия и Саудовская Аравия - подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество по истечении действия договора о сокращении добычи нефти.

По данным Минэнерго США, за прошедшую неделю запасы нефти в Стратегическом резерве страны выросли на 0.3 млн баррелей - до 664.5 млн баррелей, тем не менее в целом запасы держатся вблизи минимальных отметок за последние 13 лет.

На данный момент локальными поддержками Brent выступают $68,25 и $67,25, сопротивления расположены на $69,50 и $70,25.

Сегодня после завершения торгов (0.30 мск.) будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от API, которые зададут направление движения цены "черного золота" в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2308,61 п., прибавив 0,97%. В текущей ситуации локальная поддержка расположена на отметке 2280 п. Ближайшее сопротивление-2315 п.

В свою очередь поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 128000 п. Основное сопротивление на данном этапе расположено на уровне 129500п.

В краткосрочной перспективе определенным позитивом для российских бирж может стать отсутствие новых ограничений со стороны Минфина США в отношении российского финансового сектора, выход которого в рамках доклада о так называемом «кремлевском деле» запланирован до конца января. В пользу развития данного сценария косвенно говорит ситуация на рынке государственного долга, где иностранные держатели ОФЗ, которые крайне чувствительны к разного рода рискам, не спешат фиксировать прибыль.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,49, укрепившись на 0,29% по отношению к доллару США на фоне налоговых выплат компаниями и позитивной динамики на рынке энергоносителей.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступает 57 и основным 57,50, основная поддержка расположена на отметке 56.

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