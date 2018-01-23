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В начале торгов возможно тестирование уровня 56.5 по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В понедельник возобновилось движение вверх по индексу РТС.

Рекомендация мониторингового комитета ОПЕК продлить соглашение об ограничении добычи до конца года оказала некоторую поддержку ценам на энергоносители, а приостановка финансирования работы правительства США была (справедливо, как вскоре стало понятно) воспринята трейдерами как временный фактор. В итоге Мечел (MTLR) вырос на 4.1%, Татнефть (TATN) – на 2.9%, Ростелеком (RTKM) – на 1.7%, Северсталь (CHMF) и Роснефть (ROSN) – на 1.5%.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Белона (BLNG) подорожали на 12.0%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 5.8%, МРСК Урала (MRKU) – на 5.4%, ОГК-2 (OGKB) – на 5.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским индексам также наблюдается повышение.

С позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе, однако некоторые индикаторы по-прежнему указывают на локальную «перекупленность». Тем временем в США в понедельник вечером было восстановлено финансирование деятельности правительства (до 8 февраля), что можно отнести к благоприятным факторам для рынков акций в целом.

На валютном рынке поддержку курсу рубля оказывает приток экспортной валютной выручки, а также спрос на российские ценные бумаги в рамках операций «carry trade», в начале торгов возможно «тестирование» уровня 56.5 по паре доллар-рубль.


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