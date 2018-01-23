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Рубль может укрепиться


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
По итогам торгов 22 января индекс МосБиржи укрепился на 0,97% до 2308,61 п., а РТС вырос на 1,13% до 1285,33 п.

В первой половине дня продавцы и покупатели боролись за отметку 2300 пунктов по индексу МосБиржи. Во второй половине дня надежды на преодоление бюджетного кризиса в США позволили «быкам» совершить ещё один рекордный рывок. Основной силой роста на российской площадке были энергетики: «Интер РАО» (+5,82%), ОГК-2 (+5,19%), «Россети» (+4,15%), «ЭНЕЛ Россия» (+3,95%), «Мосэнерго» (+3,72%). Ещё в пятницу руководство «ФСК ЕЭС» (+2,63%) заявляло о том, что прибыль выросла на 15%, а также о планах направить на дивиденды 50% от прибыли. Соответственно, схожие надежды появились и по другим бумагам энергетиков. Бумаги «Акрон» (-2,63%) торговались без дивидендной составляющей, так как 23 января будет закрыт реестр на получение дивидендов.

Бумаги «ВТБ» (+0,99%) незначительно подорожали на заявлениях главы банка А. Костина о том, что планируется направить на дивиденды 50% от прибыли за 2017 год, если, конечно, банку не потребуется дополнительно увеличить резервы. В 2019 году «ВТБ» ожидает прибыль в размере 200 млрд рублей. На отрицательном полюсе рынка завершили день бумаги: «М.Видео» (-1,29%), ап «Башнефти» (-0,91%), ап Сбербанка (-0,72%), «Дикси» (-0,61%). Нефтегазовый и металлургический секторы завершили день в плюсе, реагируя не только на общий подъём рынка, но и на небольшой рост котировок сырьевых контрактов.

Рубль также укреплял свои позиции. Доллар США так и не смог восстановиться, хотя американский сенат проголосовал за очередной временный законопроект финансирования работы правительства. В пользу отечественной валюты продолжает выступать нефть в районе $69, слабый доллар, а также налоговые платежи текущей недели. Между тем, ежедневно Минфин скупает валюту на 15,1 млрд рублей, что лишает отечественной валюту возможности укрепиться на 3-5%. 

Китайские таможенники сообщают, что поставки сжиженного газа в декабре оказались на 24% выше, чем в ноябре, а также на 35% выше, чем в декабре прошлого года. Таким образом, был установлен новый исторический рекорд в объёме 5,03 млн тонн. За весь 2017 год Китай импортировал 38,13 млн тонн СПГ, что на 46% больше, чем в 2016 году. Нефть накануне пыталась расти на фоне заявлений саудовского министра нефти о том, что производители готовы продолжить сотрудничество по поддержанию баланса на рынке за пределы 2018 года. Кроме того, накануне стало известно, что добыча нефти в КНР сократилась на 4% в 2017 году до 190 млн тонн. В 2016 году сокращение составляло 6,9%. Все это привело к тому, что импорт КНР сырой нефти в 2017 году увеличился на 10,1%. Новый день пока не внёс особых корректив в настроения на рынке. Нефть продолжила расти. К 9:00 (мск) Brent – $69,4 (+0,54%), WTI – $63,98 (+0,64%), золото – $1335,4 (+0,26%), медь – $7043,79 (-0,11%), никель – $12625 (-1,06%), палладий – $1093,45 (+0,11%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 90,20. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,226 (-0,02%), GBP/USD – $1,398 (-0,04%), USD/JPY – 110,82 (-0,09%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Впрочем, если нефть дорожает, то промышленные металлы снижаются. Тем не менее в первые часы можно ожидать роста индекса МосБиржи и обновления исторического максимума. Пока можно говорить о потенциале повышения до 2320-2330 пунктов. Затем уже на рынке начнут проявлять осторожность.

Рубль также может укрепиться, поскольку доллар на глобальном рынке не спешит отыгрывать потери последних дней. Похоже, что многие уже начали ждать заявлений от ЕЦБ по поводу более чётких планов выхода из сверхмягкой денежной политики. Заседание европейского регулятора состоится в четверг.

 

 

 

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