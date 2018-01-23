К инвесторам снова вернулась чуткость в отношении изменения запасов нефти в США

Утром во вторник цена смеси растет на 0,61%, до 69,45 доллара за баррель в ожидании данных по запасам, которые выйдут в среду в 18.30 мск.

Вчера ведущие американские фондовые индексы выросли более чем на 0,5% на фоне разрешения сложной ситуации с финансированием федерального правительства. Также в понедельник вышел позитивный прогноз по мировому ВВП от МВФ, эксперты фонда ожидают роста показателя в 2018 году на 3,9%, ранее ожидалось увеличение на 3,7%.

Основные европейские фондовые индексы вчера поднялись, индекс Stoxx Europe 600 увеличился на 0,31% на фоне корпоративных событий. На дальнейшую динамику торгов могут повлиять данные по экономическим настроениям в Германии, которые будут опубликованы сегодня в 13.00 мск.

Российский рынок акций во вторник также может продолжить рост, индекс РТС прибавит 0,3-0,5%. Курсы доллара и евро упадут до 56,2 руб. и 69 руб., соответственно. Снижение индекса доллара США остановилось, сейчас его значение составляет 90,15.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги электроэнергетиков (ФСК ЕЭС и Интер РАО), а также Алросы и Татнефти (об.), которые демонстрируют среднесрочный восходящий тренд.