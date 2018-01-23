Рынок акций РФ и рубль начнут торги ростом на дорогой нефти

Ожидается открытие рынка с умеренным повышением порядка 0,3% по индексу Мосбиржи, до отметки 2315, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2300 и 2290, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2320 и 2330, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После позитивного открытия индекс Мосбиржи может продолжить повышение в район 2320-2330. Этому способствует позитивный внешний фон. Кроме того, индекс Мосбиржи уже с открытия может обновить свой исторический максимум, что само по себе станет значимым техническим сигналом в пользу продолжения покупок российских акций", - добавил он.

Продолжение роста нефтяных цен может и сегодня обеспечить укрепление рубля как к доллару, так и к европейской валюте, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара— 55,9-57,1 рубля, для европейской валюты — 68,5-69,9 рубля, считает он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов повысились на 0,6-1% на фоне новостей о согласии сената США на временное продление финансирования работы федерального правительства.

Азиатские биржи с утра росли на 0,2-1,3%, японский Nikkei 225 - на 1,3%, шанхайский SSE Composite - на 1%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,2-0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,4 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2257 доллара против 1,2258 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию понедельника вырос по индексам, индекс Мосбиржи на закрытие обновил исторический максимум. В лидерах роста оказались акции электроэнергетического сектора, догоняющие уже выросшие бумаги других секторов, говорят аналитики.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,97%, до 2308,61 пункта, индекс РТС - на 1,13%, до 1285,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 22 копейки, до 56,50 рубля, евро - на 16 копеек, до 69,23 рубля.